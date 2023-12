« Rizz » élu mot anglais de l’année, mais ça veut dire quoi ?

Certains en ont, d’autres pas : l’éditeur du dictionnaire anglais Oxford a désigné comme mot de l’année 2023 le terme de slang (argot) « rizz », apparu en 2022 sur les réseaux, et popularisé cette année par une interview de BuzzFeed avec Tom Holland. A l’origine, le streamer Kai Cenat et ses potes l’employaient pour « avoir du game » en matière de dating, mais depuis, l’expression est devenue, surtout via TikTok, un raccourci de « charisma », avec la syllable du milieu prononcée [RIZZ] en anglais.

« Rizz » a notamment battu :

- « swiftie » : un/une fan de Taylor Swift)

- « de-influencing » : décourager une pratique, notamment en matière d'écoresponsabilité

- « heat dome » : un dome de chaleur lors des canicules estivales

- « beige flag » : comme un red flag, mais pour un signe d’une caractéristique ennuyeuse

- « prompt » : une commande donnée à une intelligence artificielle

- « situationship » : quand on voit une personne sans être officiellement en couple dans une « relationship »

- « parasocial » : une relation sur les réseaux entre des célébrités ou des influenceurs et leurs fans

Origine de « rizz »

L’expression est devenue ultra-populaire sur TikTok après une interview de Tom Holland avec BuzzFeed en juin dernier. « Oh j’ai zéro rizz, j’ai un rizz limité. Mon frère Paddy a le rizz ultime. Je sais pas, j’ai besoin qu’on tombe amoureux de moi sur la durée », expliquait le boyfriend de Zendaya, avec qui il joue dans la saga Spider-Man.

Oxford University Press note qu’il est rare que le milieu d’un mot devienne un raccourci courant, comme « rizz » pour « charisma », mais que cela arrive de temps en temps. Comme « flu » pour « influenza » (la grippe) ou « fridge » (frigo) pour « refrigerator ».

Le streamer Kai Cenat a expliqué sur le plateau de l’émission No Jumper qu’il n’était « pas d’accord » avec l'explication étymologique d'un raccourci de « charisme ». Selon lui, une personne a du « rizz » quand elle n’est pas forcément charismatique ou attirante, mais qu’elle arrive à retourner une situation mal embarquée en étant un « smooth talker » (avoir la tchatche).