Il a beau n’avoir que 25 ans, c’est toute une vie de travail qui a disparu. L’atelier partagé de Camille Blandin, jeune auteur de BD toulousain, a été cambriolé ce week-end. D’après le message que l’illustrateur a posté sur Instagram, repéré par France Bleu Occitanie, le voleur s’est montré sélectif : les écrans, l’enceinte et la tablette graphique sont toujours là. En revanche, et cela a le don de rendre l’artiste un peu parano, l’intégralité de son travail a disparu. Il ne lui reste plus une seule planche originale de ses trois BD – Rien à feutres, Papa ou le Franck ou la petite dernière Chien chien, le chien a disparu.

« Dans l’incompréhension totale », Camille Blandin en appelle aux connaisseurs. Comme il n’a jamais vendu la moindre de ses planches originales, il leur demande de le prévenir si l’une d’entre elles se met à circuler sur le marché.

L'appel de Camille Blandin sur son compte Instagram. - Capture d'écran

Avec un brin d’optimisme aussi, il en appelle au voleur qui semble bien calé en BD. « Si tu as commis ce vol et que tu lis ce message : il n’est pas trop tard, tu peux toujours me rendre mon boulot », écrit-il. Allez…