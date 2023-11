Si l’archéologue Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon ont découvert le tombeau du pharaon Toutânkhamon le 4 novembre 1922, il leur a fallu 22 jours pour atteindre son sarcophage. Le 29 novembre, la tombe du pharaon est enfin ouverte, révélant sa momie et les 5.398 objets précieux qui l’ont accompagné pour son ultime voyage.

Plus d’un siècle plus tard, tout a été dit ou écrit sur ce pharaon emblématique de l’âge d’or de l’Égypte ancienne. Pour autant, qu’en sait-on vraiment ? Vous-même, en connaissez-vous tous les secrets, de sa naissance à sa mort… et au-delà ? Pour le découvrir, essayez-vous à notre petit quiz. À vous de jouer !

Sources : Wikipédia / Géo / National Geographic / AlloCiné

Alors, êtes-vous incollable sur Toutânkhamon ? Dites-le-nous en commentaire !