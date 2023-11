Une annonce qui va faire du bruit. Alors que l’intégralité des pass 4 jours ont été vendus, comme toujours en quelques minutes, le Hellfest vient d’annoncer ce mardi matin l’intégralité de sa programmation pour son édition 2024.

Et parmi les 178 artistes qui viendront enflammer les six scènes se trouve Metallica (samedi soir sur la Mainstage 1), le légendaire groupe américain qui s’était déjà produit à Clisson il y a deux ans après une très longue attente chez fans.

🔥 𝗧𝗛𝗘 𝗛𝗘𝗔𝗩𝗜𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗜𝗧𝗬 𝗢𝗡 𝗘𝗔𝗥𝗧𝗛… 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗧𝗢 𝗜𝗡𝗙𝗘𝗥𝗡𝗢𝗣𝗢𝗟𝗜𝗦 ! 🔥#hellfest2024 pic.twitter.com/NKhtPOPxk7 — Hellfest Open Air Festival (@hellfestopenair) November 28, 2023



Avenged Sevenfold, Cradel of Filth mais aussi Prodigy, et même Shaka Ponk font aussi partie de la programmation, décrite par les organisateurs comme « l’une des affiches les plus ouvertes et variées » jamais proposées.

Le Hellfest 2024 se déroulera du 27 au 30 juin sur son site habituel à Clisson (Loire-Atlantique). Les Foo Fighters, Queens of the Stone Age, The Offsping, Megadeth, Dropkick Murphys, Royal Blood ou Bad Omens faisaient déjà partie des premiers noms annoncés.