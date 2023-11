Cette nouvelle saison de la Star Acadamy suit son cours. Le quatrième prime s’est déroulé samedi soir, à l’issue d’une semaine de tensions marquée par les évaluations en duo. Si le duo formé de Candice et Pierre s’en est bien sorti, Julien et Clara ainsi que Marie-Maud et Héléna, étaient eux sur la sellette et jouaient leur place au château samedi soir.

Lors de ce prime, les duos nommés ont eu plusieurs occasions pour convaincre le public. Plus que prévu puisqu’une nouvelle épreuve, la battle secrète, a été ajoutée à la programmation. Chaque duo a préparé deux chansons, l’une pour une performance vocale et l’autre pour « ambiancer » le plateau, a précisé Michael Goldman, directeur de la Star Ac.

Au final, c’est le duo Clara-Julien qui s’en est le mieux sorti aux yeux du public. Il ne restait plus alors qu’à départager Marie-Maud et Hélèna. Une difficile tâche qui revenait aux autres élèves de la promo. C’est Marie-Maud qui en a fait les frais et n’a pas rejoint le château à l’issue de la soirée.