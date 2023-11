Même décor – les berges de la Garonne et le centre de la Ville rose –, même période des vacances de Toussaint et nouvelle histoire. Du 25 au 27 octobre 2024, Astérion le Minotaure et son cortège de créatures mécaniques quitteront à nouveau leur halle pour débouler dans les rues de Toulouse.

Cet « opéra urbain » arrivera six ans après un premier opus réussi qui avait attiré 900.000 spectateurs et eu un retentissement mondial.

Si ce n’est les dates, dévoilées mercredi par le maire Jean-Luc Moudenc et le directeur artistique de la célèbre compagnie La Machine, François Delarozière, le spectacle en lui-même reste nimbé de mystère. Baptisé « La Porte des ténèbres », il est annoncé comme à la fois « sombre et joyeux ».

En quête de mécènes

La dimension de l’événement, principalement financé par la métropole, dépendra aussi de l’enthousiasme des mécènes. « Un appel auprès des acteurs économiques » sera lancé prochainement, indique le Capitole. « Ceux-ci contribueront à donner plus d’ampleur à l’événement tout en participant à la vie culturelle du territoire et en bénéficiant d’un rayonnement national et international ».