Saint-Malo va avoir son musée maritime. Celui-ci devrait voir le jour en 2028 à l’intérieur de ses célèbres remparts, a annoncé mardi la cité bretonne d’Ille-et-Vilaine.

« Après plusieurs mois d’étude et au regard de l’intention du musée et des enjeux culturels, le choix s’est (…) porté sur l’École nationale supérieure maritime de Saint-Malo », située au sein de l’intra-muros qui attire chaque année des millions de touristes, a indiqué la mairie.

Un « grand projet qui a mis du temps à aboutir »

« C’est un grand projet qui a mis du temps à aboutir », a déclaré le maire Gilles Lurton lors d’une conférence de presse lundi. Selon le conseiller municipal Jacques Hardoin, le musée pourrait accueillir « 120.000/130.000 visiteurs » par an.

Mise en place par Colbert puis reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, l’ancienne école d’hydrographie, aujourd’hui École nationale supérieure maritime de Saint-Malo, « incarne un volet important de l’histoire maritime malouine où de nombreuses générations d’élèves ont appris la navigation », selon la ville. L’ancien site de cette école a été libéré au cours de l’été 2023.

Le permis de construire prévu pour fin 2025

Le lancement du concours d’architecture est prévu pour janvier 2024, le permis de construire pour fin 2025, « pour aboutir à une date de livraison prévisionnelle attendue en 2028 ». Le Projet scientifique et culturel (PSC) du musée doit être l’expression « de l’histoire forte et constitutive de Saint-Malo » et « des enjeux relatifs à la mer aujourd’hui et demain ».

Les collections malouines rassemblement un fonds de 13.000 objets évocateurs du « fait maritime », de l’explorateur Jacques Cartier (1491-1557) au commandant Charcot (1867-1936) ou des pêcheurs ou corsaires qui ont sillonné les mers de Terre-Neuve au cap Horn. Un nouvel espace de conservation des collections devrait lui être livré fin 2024, dans une zone d’activité commerciale de Saint-Malo.