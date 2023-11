Et si un nouveau chevalier s’invitait à la Table ronde. Une belle surprise pour les fans de la légende du roi Arthur. Popularisée par la série télévisée Kaamelott dans les années 2000, cette saga médiévale n’avait donc pas livré tous ses secrets. Perceval, Lancelot, la reine Guenièvre ou encore la dame du Lac vont devoir désormais partager leurs exploits avec un nouveau venu : un certain Ségurant, Chevalier au dragon.

On croyait tout connaître de cette épopée inscrite, entre mythe et réalité, dans le Moyen-Âge de la Grande-Bretagne. Erreur. Immortalisé sur parchemins et manuscrits à partir du XIIe siècle, le roman arthurien cachait encore un fabuleux mystère.

Ségurant, chevalier au dragon : le retour

Il vient d’être percé par un maître de conférences qui enseigne depuis cinq ans à l’université de Valenciennes (Nord). Après dix ans de recherches minutieuses dans les bibliothèques du monde entier, Emanuele Arioli est parvenu à reconstituer l’histoire d’un personnage totalement oublié. Et la chaîne Arte diffuse, samedi soir, à 21h05, un documentaire, Le Chevalier au Dragon, le roman disparu de la Table ronde, qui retrace cette incroyable quête d’un professeur passionné de littérature médiévale.

Une quête qui a commencé par hasard, en 2010. « A l’époque, j’étais étudiant et, au cours d’un travail de recherche sur les prophéties de Merlin, un autre personnage de la Table ronde, je suis tombé sur un manuscrit très particulier au musée de l’Arsenal, à Paris », raconte l’historien franco-italien à 20 Minutes.

Cette photo est extraite du documentaire « Le Chevalier au Dragon, le roman disparu de la Table ronde ». Elle montre Emanuele Arioli et Maria Letizia Sebastiani avec un fragment de manuscrit brûlé à la Biblioteca Nazionale Universitaria de Turin. - Arte. Le Chevalier au Dragon

Au cœur de l’ouvrage, il découvre un passage qui l’intrigue. « L’auteur évoquait les aventures de Ségurant, chevalier au dragon, mais le manuscrit s’arrêtait au milieu d’une phrase », poursuit-il. De quoi attisait la curiosité du jeune étudiant italien originaire de Pise, qui, comme tout le monde, n’avait jamais entendu parler de ce héros légendaire. Il décide de se lancer à sa recherche. Son propre Graal, en quelque sorte.

« Un immense puzzle à reconstituer »

« C’était comme un immense puzzle à reconstituer et je n’avais pas de moyens précis pour cerner ma recherche. Les copistes de l’époque faisaient beaucoup de compilations de textes et je n’avais aucun titre précis », avoue-t-il. Pourtant, au fil des années, il parvient à retrouver des traces de ce chevalier dans 28 manuscrits répartis en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Allemagne, en Italie et aux Etats-Unis. Un travail de titan après consultation de milliers d’ouvrages, dont certains avaient été partiellement détruits par le feu.

Mais pourquoi ce personnage avait-il disparu des radars de l’histoire ? « Ce Ségurant faisait partie des aventures de la Table ronde qui, après sa phase de transmission orale, a été un énorme succès littéraire en France entre le XIIIe et le XVe siècle. Puis il a été oublié à la Renaissance, avec le déclin de la chevalerie. Les textes étaient souvent dispersés et sa trace s’est perdue », note Emanuele Arioli.

Extrait du documentaire, "Le Chevalier au Dragon, le roman disparu de la table ronde", diffusé le 25 novembre 2023 sur Arte. - ARTE. Le Chevalier au Dragon, dessin d’Antoine Carrion

Et pourtant, ce chevalier au dragon était une véritable star. Dans son histoire reconstituée (voir encadré), l’historien évoque un personnage « surpassant tous les chevaliers de son temps en force et en bravoure ». Sans dévoiler tous les ressorts de ce nouveau récit, révélons simplement qu’ensorcelé à l’insu de son plein gré par les fées Morgane et Sibylle, Ségurant – qui pourrait être une émanation du héros viking Sigurd ou germanique Siegfried – doit se lancer à la poursuite d’un dragon cracheur de feu. Et ça, ce n’est pas de tout repos, même quand on est baraqué.

Cette incroyable histoire a tapé dans l’œil d’Arte. « La chaîne m’a contacté un jour. Elle cherchait un spécialiste de l’Histoire médiévale pour un documentaire. J’en ai profité pour raconter mon histoire de chevalier disparu et retrouvé. Tout de suite, il a été question de faire un film sur le sujet », se souvient-il. Trois ans ont été nécessaires pour la réalisation, impeccablement mise en scène par Marie Thiry. On attend maintenant un nouvel épisode de la série Kaamelott pour ancrer définitivement ce nouveau héros dans la culture populaire. « Mais vous sortez d’où, Ségurant ? », pourrait s’exclamer le roi Arthur. Chiche ?