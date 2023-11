Il était souvent considéré comme « le survivant » du mythique groupe de rap Scred Connexion. Le décès de Morad a été annoncé ce dimanche par les membres de son ancien groupe, sur Facebook. « Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de notre ami et frère de toujours Morad. Paix à son âme. Nos premières pensées vont à sa famille et ses enfants ». Selon ses proches, l’artiste serait mort d’une crise cardiaque.

Dans les années 1990, la Scred connexion est née dans le 18e arrondissement de Paris sous l’impulsion de deux rappeurs, Fabe, père du titre Ça fait partie de mon passé et de Koma, figure populaire de la Goutte d’Or. Ils sont rejoints par la suite de Mokless, Haroun et Mourad. Une indépendance revendiquée pendant plusieurs années et un leitmotiv : « Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction ». Leurs titres Partis de rien ou Monnaie monnaie ont marqué la scène rap.

« L’identité d’un quartier tout entier »

Puis l’indépendance pour Morad. En 2012, le membre du groupe sort son premier album solo, « Le survivant ». Auprès du média Booska-P, l’artiste s’était confié sur son parcours fait d’obstacles entre les drogues, la cavale et les « trois piges au placard ». « « Scred Connexion/Morad, ce n’est pas tout à fait pareil. Parce qu’on est quatre. Parce que les décisions ne se prennent pas de la même façon. Parce que ce n’est pas toujours très personnel aussi. Sur cet album, je me livre, et les expériences que je raconte me sont propres », avait-il également expliqué auprès des spécialistes de l’Abcdr du son.

Sur X, plusieurs hommages lui ont été rendus ce dimanche. « Merci pour ces pages d’histoire du rap français et pour avoir contribué à l’identité d’un quartier tout entier », a écrit la créatrice du podcast Vintage Arab. « C’est toute une partie de l’Histoire du rap français qui part avec lui. Ce groupe aura marqué plusieurs générations et ouvert la voie aux plus jeunes d’entre nous », lit-on encore sur le réseau social. « Le rap français vient de perdre une légende des années 1990 », conclut un autre internaute.