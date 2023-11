Les fans attendaient avec impatience de savoir quel héros célèbre de la bande dessinée francophone allait l’emporter dans cette vente aux enchères pas comme les autres. Et c’est finalement Tintin, au moyen d’un crayonné d’une page de Coke en stock, qui a été adjugé au montant le plus haut jeudi soir, annonce la galerie parisienne Daniel Maghen. Estimé à 90.000 euros, le crayonné original de la planche 48 de Coke en Stock, à la mine de plomb, par l’auteur Hergé, a été cédé à 120.000 euros. De son côté, l’original à l’encre de Chine, dédicacé par Albert Uderzo, de la planche 25 des Lauriers de César (1972) d’Astérix a trouvé preneur pour 113.500 euros.

D’autres pièces de légendes de la BD ont également été vendues, dont une planche noir et blanc de Gaston Lagaffe (Un gaffeur sachant gaffer, 1969) par Franquin, adjugé à 75.000 euros.

Loin du record de 3 millions d’euros

Le record pour Uderzo est l’illustration de couverture de l’album Le Tour de Gaule, à la gouache et aux encres de couleur, vendue 1,449 million d’euros en 2017. Celui pour Hergé est de 3,175 millions d’euros en 2021, avec un projet de couverture non retenu pour Le Lotus bleu, à l’encre de Chine, gouache et aquarelle.

Une autre vente de bandes dessinées, cette fois chez Artcurial, doit se tenir samedi. Elle proposera, dans une première partie, des originaux, albums et objets ayant appartenu à Hergé, le créateur de Tintin.