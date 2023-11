Devenir le plus fameux collectionneur d’art et de bijoux… Concocter la meilleure poudre de perlimpinpin du marché… Construire un vaste et accueillant château… Voilà le programme de notre soirée Jeux du mois de novembre.

Toutes les informations pratiques (prix, durée, difficulté…) sur les jeux du mois sont dans l’encadré en fin d’article.

« Roi et compagnie Junior », des dés pour initier

Mince, un enfant. De moins de huit ans en plus. Le jeune Louis veut jouer à un jeu de société, mais à 6 ans, il ne sait pas encore assez bien lire pour la plupart de jeux intéressants. Et ce serait dommage de briser son élan vers les jeux avec un truc banal… S’il existe une foule de jeu pour enfants de 6 ans ou moins, ils sont peu nombreux à permettre d’initier les petits aux jeux plus experts. Tentons Roi et compagnie Junior, version kids d’un jeu de dés très malin. Il s’agit de construire un château avec des actions débloquées par des dés. Il faut un peu de chance, bien sûr, de rapidité aussi, mais surtout savoir le rapport bénéfice-risque de chaque nouveau lancer. L’air de rien, Louis se prend bien au jeu. Même pas besoin de le laisser gagner pour qu’il en redemande. S’il continue comme ça, la prochaine fois, il pourra essayer la version « à partir de 8 ans » du jeu, Roi et compagnie, A la conquête de nouveaux territoires, qui permet de s’initier à la gestion de plateau et de ressources…

« Les Charlatans de Belcastel », mijoter une potion sans explosion

Le petit Louis est parti. On va pouvoir passer à un « gros » jeu. Au sens propre. La version Mégabox du classique Les Charlatans de Belcastel rassemble le jeu de base et ses deux extensions. Pour la partie du soir, on initie Abel (11 ans) et Syméon (8 ans) à la version simple du jeu, sans les modules Sorcières et Alchimistes donc. Même sans ça, le jeu prend une sacrée place sur la table. Il y a plein de jetons, un plateau central, et un chaudron pour chacun… Le but du jeu est de concocter une potion à partir d’ingrédients variés pour arnaquer des clients de la foire de Belcastel. Le danger ? Faire exploser son chaudron. Le vrai risque ? Être trop prudent et laisser les autres gagner grâce à leur audace. En plus du classique système « stop ou encore », Les Charlatans de Belcastel propose de la gestion de ressources et de « main ». Après une première partie animée grâce au thème du jeu, très bien rendu graphiquement, les enfants veulent essayer aussitôt les extensions. Ce sera pour une autre fois. Une partie entre adultes va débuter…

« The Great Split », la bataille des collectionneurs

Manue (40 ans tout rond) et Steph (43 ans) rejoignent Benjamin (44 ans) pour une partie de The Great Split. Si les luxueux plateaux individuels font l’unanimité, le design façon Belle époque du jeu divise. Le parti pris graphique permet de coller un thème original à un jeu plutôt abstrait sans cela : nous jouons de riches collectionneurs qui cherchent à compléter leurs collections, à s’enrichir en fonction du marché, mais surtout à gagner en prestige… Jeu de cartes et de gestion de pistes, The Great Split est assez classique à un détail – crucial – près. A chaque tour les joueurs doivent répartir leur main de cartes en deux paquets, comme bon leur semble, puis les donner à leur voisin de gauche. On reçoit en échange les cartes de son voisin de droite. Il faut ensuite choisir un des deux paquets et restituer l’autre à son propriétaire. On récupère ainsi l’un de ses paquets. Après cette manipulation on joue ses cartes qui font avancer des pistes. Après avoir expliqué la chose deux ou trois fois, les joueurs sont rodés et la partie s’accélère, peut-être un peu trop. On arrive assez vite au bout des 6 tours sans avoir vraiment mis en place une stratégie… Rapide et ergonomique, The Great Split semble tout de même permettre des tactiques retorses. On pressent donc bien que le jeu pourrait devenir un classique de nos pauses déjeuner.