C’était un soir d’été, en 1997. Le dernier du mois d’août. Le jour où la France est devenue le tombeau de la princesse Diana, après son divorce du prince Charles – désormais roi. La mère des princes William et Harry s’est éteinte à l’âge de 36 ans au petit matin, des suites d’un accident de voiture sous le tunnel de l’Alma, à la suite d’une course-poursuite avec des paparazzis.

Le destin funeste de « la princesse du peuple », encore très populaire au Royaume-Uni, est raconté dans la sixième et dernière saison de The Crown, la série phénomène de Netflix, consacrée et inspirée du règne de la défunte reine Elizabeth II. Une fin tragique que nos lecteurs, qui ont répondu à notre appel à témoignages, n’ont toujours pas oublié.

« En voyage en Tanzanie, nous avons été pris à partie, car nous l’avions tuée nous les Français », nous confie J.M. Catherine se souvient encore d’avoir annoncé la nouvelle à ses amis en cette belle journée ensoleillée. « Nous ne voulions pas y croire, nous préférons penser que les gens que nous aimons bien sont éternels. Nous avons pensé à ses enfants », nous écrit-elle.

« C’était le pire anniversaire de ma vie »

Pour certains, ce 31 août a eu une saveur très particulière puisqu’il devait fêter leur anniversaire. « C’était le jour de mes 20 ans. Un anniversaire qui n’a évidemment pas été très joyeux », nous raconte Emmanuel. « Les chaînes de télé ne parlaient que de ça. L’ambiance festive n’était pas là du tout », indique-t-il. Il décide d’annuler sa fête et ne fera qu’un repas entre quelques potes et ma famille pour marquer le coup. « C’était le pire anniversaire de ma vie », reconnaît-il.

« Quand je me suis levée je m’attendais plutôt à ce qu’on me souhaite mon anniversaire qu’apprendre la mort de la princesse », s’émeut Marie, qui a été « choquée et attristée par la nouvelle ». « Elle était admirable par sa beauté et sa bonté », ajoute-t-elle. Si elle a regardé les trois premières saisons de The Crown, elle passe son tour pour les ultimes épisodes qui la mettent « mal à l’aise par le côté trop intrusif ».

Ce ne sera pas le cas de Catherine – une autre de nos lectrices – qui va regarder car elle adore « cette femme qui malheureusement nous a quittés trop tôt ». « Je suis toujours touché par l’émotion quand je regarde un document sur cette princesse », précise-t-elle.

De la compassion pour William et Harry

Si le décès a été un « grand choc » pour la majorité de nos lecteurs, l’image la plus déchirante pour bon nombre d’entre eux est celle de la marche de ses fils derrière son cercueil. Il a nourri un véritable sentiment de « sidération » chez Viviane. « J’ai ressenti beaucoup de tristesse pour ses enfants et un sentiment d’injustice envers cette femme qui a été sacrifiée pour un protocole désuet et rigide », témoigne Cécilia.

« En tant que maman moi-même, je n’ose penser aux stigmates que ça a causé à ses proches et surtout ses enfants », nous répond Dan. Elle a également été indignée par « les torrents de boue déversés ensuite sur sa vie ». Les mots de la fin reviennent à Chris, pour qui « quelle que soit la position sociale de la personne, c’était trop précoce pour disparaître… »