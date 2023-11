La nouvelle va en chagriner plus d’un. Lancé en 2014, le spectacle d’illuminations Lucia qui faisait se déplacer les foules, ne reviendra plus illuminer la façade de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes, comme il le faisait tous les deux ans à la période de Noël.

Le show « tire sa révérence après huit ans de féerie artistique et 1,5 million de spectateurs enchantés », annonce en effet ce jeudi sur Instagram le peintre naturaliste Alain Thomas, dont les œuvres colorées ont inspiré ce spectacle. Joué ailleurs dans les Pays-de-la-Loire ces dernières années, Lucia ne reviendra pas non plus à Angers, Laval ou Le Mans.

Les déçus pourront prochainement se consoler puisque Alain Thomas ne semble pas avoir dit son dernier mot. Le peintre annonce « un nouveau projet muséal, culturel et touristique avec la création d’un futur musée permanent ancré dans le Grand Ouest dont la ville et le lieu seront connus début 2024 ».