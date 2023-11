La 96e cérémonie des Oscars aura comme un air de déjà-vu. L’humoriste Jimmy Kimmel va en effet endosser le 10 mars le rôle de présentateur pour la quatrième fois, ont annoncé mercredi les organisateurs de la plus prestigieuse des cérémonies de Hollywood.

« J’ai toujours rêvé de présenter les Oscars exactement quatre fois », a d’ailleurs plaisanté dans un communiqué le présentateur de 56 ans, qui anime le talk-show américain « Jimmy Kimmel Live ! ».

Un « mélange parfait d’humanité et d’humour »

L’humoriste est vu par l’industrie comme une valeur sûre. C’est déjà sur lui que l’organisation avait misé en mars dernier pour assurer une cérémonie consensuelle, un an après la gifle de Will Smith sur Chris Rock qui avait défrayé la chronique.

L’audience avait alors progressé de 12 %, un résultat encourageant pour un rendez-vous télévisuel qui tente de reconquérir le public après avoir touché le fond pendant la pandémie de Covid-19. « Jimmy s’est imposé comme l’un des plus grands animateurs d’Oscars de tous les temps grâce à son mélange parfait d’humanité et d’humour » ont salué les producteurs exécutifs de la cérémonie, Raj Kapoor et Katy Mullan.

Une très longue grève pour Hollywood

Jimmy Kimmel avait aussi assumé ce rôle en 2018 et 2017. Cette année-là, une bourde avait été commise quand La La Land avait été accidentellement annoncé comme lauréat de la récompense du meilleur film, en fait attribuée à Moonlight.

L’humoriste devra par contre cette fois composer avec un Hollywood en pleine convalescence, qui vient d’être paralysé pendant six mois par une grève des scénaristes et des acteurs. Ce double mouvement social, jamais vu depuis 1960, a exposé les nombreuses tensions entre les studios et les petites mains d’une industrie bouleversée par l’avènement du streaming et de l’intelligence artificielle.