« Depuis cinq ans que je suis à Nantes, j’en entends parler. Cette histoire incroyable passionne tout le monde. Et tous les Nantais semblent connaître quelqu’un touché par ce drame. En tant qu’éditeur de docu-BD, il fallait absolument que je fasse quelque chose », justifie Olivier Petit, gérant de la maison d’édition Petit à petit. Douze ans et demi après l’assassinat d’Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants, suivi par la disparition non résolue du père de cette famille, Xavier, une bande dessinée revient pour la première fois sur cette affaire criminelle parmi les plus célèbres de France.

Mise en vente à 12.000 exemplaires à partir de ce mercredi, La Traque raconte l’enquête et ses multiples rebondissements par le prisme de différents points de vue : les policiers bien sûr, mais aussi les journalistes, les proches de Xavier Dupont de Ligonnès, les cyber enquêteurs ou même les complotistes. Pas de scoop dans les 192 pages mais un gros travail de synthèse et de documentation permettant de comprendre l’ensemble des enjeux, tout en tenant en haleine les lecteurs, même ceux connaissant bien l’affaire.

« On a travaillé pendant un an et demi sur le projet. Enormément de choses, parfois contradictoires, avaient déjà été dites et écrites. Il a donc fallu trier, vérifier certains détails, certaines dates, afin de sélectionner les éléments qui allaient servir le récit », explique Valérie Morice, documentaliste.

« On ne voulait pas tomber dans le sensationnalisme »

Contrairement à d’autres productions littéraires ou audiovisuelles passées, la fiction a été écartée au profit du réalisme. « Il fallait trouver la bonne distance, justifie Olivier Petit, scénariste et responsable éditorial de La Traque. Les ouvrages sur les ''cold cases'', les enquêtes oubliées, peuvent vite tomber dans le sensationnalisme. On ne voulait surtout pas ça. Pour nous, il était très important de reconstituer l’histoire en étant factuel, sans exprimer d’avis ou de position pour qui que ce soit. On a aussi tenu à éliminer les théories fantaisistes. »

Un extrait de la BD La Traque, consacrée à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. - F.Brenon/20Minutes

Les auteurs, qui ont travaillé avec le dessinateur Valette pour la partie graphique, se savent attendus. « Avec l’affaire Dupont de Ligonnès, la barre est haute, reconnaît Olivier Petit. On sait qu’on aura des lecteurs qui maîtrisent parfaitement le sujet. Je sais que la famille, les flics, vont lire la BD. Que des fous furieux de cette histoire vont réagir. On a donc beaucoup travaillé pour ne pas les décevoir, pour que l’angle narratif tienne la route. »

Quant à la question que tout le monde se pose (Xavier Dupont de Ligonnès est-il toujours en vie ?), la bande dessinée a choisi de laisser s’exprimer les principaux protagonistes de l’affaire, par le biais d’une compilation de déclarations passées. « Si on le découvre un jour, mort ou vivant, on pourra écrire une suite, prévient Olivier Petit. On a conservé beaucoup d’éléments qui s’éclaireront différemment à ce moment-là. »

Après Dupont de Ligonnès, les éditions Petit à petit prévoient la sortie en 2025 d’un autre docu-BD consacré, cette fois, à l’affaire Godart. « On prévoit aussi de traiter les affaires Troadec, Romand et Villemin, lesquelles fascinent elles aussi énormément », annonce Olivier Petit.