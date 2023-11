Ils s’appellent Charles, Diana, William et Harry et ont formé l’une des familles les plus médiatisées de la planète. Et ils sont à nouveau au cœur de The Crown. La série phénomène de Netflix, consacrée au règne de la reine britannique disparue Elizabeth II, revient pour son ultime saison, jeudi.

Au centre de la saison 6, un évènement qui a secoué la monarchie royale : la mort de la princesse Diana, après son divorce du prince Charles. Lady Di est décédée le 31 août 1997 à Paris, aux termes d’une funeste course-poursuite avec les paparazzis. Sa berline s’est encastrée dans un pilier du tunnel de l’Alma, tuant la princesse, âgée de 36 ans, et son nouveau compagnon, l’héritier égyptien Dodi Al-Fayed.

Saluée pour sa générosité et son empathie, la disparition de celle qui est surnommée « la princesse du peuple » avait bouleversé le monde entier. Sa mémoire reste vive au Royaume-Uni, 26 ans après son décès, et continue de hanter l’image du nouveau roi Charles III, ainsi que sur son épouse la reine Camilla, accusée pendant de nombreuses années d’être une briseuse de mariage. La nouvelle saison de The Crown va-t-elle raviver ses traumatismes ?

Vous souvenez-vous de la manière dont vous avez appris la mort de Lady Di ? De l’endroit où vous vous trouviez et des gens avec qui vous étiez ? Comment avez-vous réagi ? Étiez-vous touché par sa disparition ? Ou cet événement vous a laissé plutôt indifférent ? Allez-vous regarder la saison 6 de The Crown pour vous replonger dans les derniers instants – fictifs – de la princesse ? On attend vos témoignages dans le formulaire ci-dessous, dans le cadre d’un article. Merci !