Dove Attia révèle les secrets de « Molière, le spectacle musical »

« Cela fait longtemps que je n’ai pas ressenti ça, c’est incroyable ce qu’il se passe ! A la fin, les gens sont bouleversés, émus, heureux. Cela me rappelle les réactions à la sortie des Dix commandements », nous glisse Dove Attia. Sa dernière comédie musicale, consacrée à Molière, se joue depuis le 7 novembre au Dôme de Paris (15e arrondissement) et ce qu’il constate à l’issue de chaque représentation le ravit. Le public est cueilli par le crescendo émotionnel menant au trépas du dramaturge. Et il n’est pas moins touché par la conclusion en forme d’hommage à celui dont les personnages – monsieur Jourdain, Harpagon, Scapin… – se sont imposés comme des figures du patrimoine national.

L’ambitieux projet a mis dix ans à voir le jour. Dove Attia est « passionné par les destins exceptionnels », comme il l’a prouvé avec ses précédents spectacles construits autour de Moïse, Mozart ou encore Louis XIV. Il a été aiguillé, en 2013, vers la biographie de Molière, dont il ignorait tout, par la responsable du Palais des sports. « Je me suis informé sur sa vie, j’ai beaucoup lu, mais je n’étais pas prêt à en faire une comédie musicale car il n’était pas facile de trouver la forme la plus pertinente. Le classique enchaînement une chanson/un dialogue auquel nous sommes habitués en France n’était pas adaptée », explique le producteur et auteur. Sa découverte, quelques années plus tard, de Come From Away et, surtout, Hamilton, énorme succès de Broadway incorporant du slam et des morceaux hip-hop dans son livret, a titillé son inspiration. Il s’est ainsi attelé à l’écriture en 2019.

« On ne trahit ni Molière, ni son histoire »

« Il ne fallait pas que ce soit racoleur mais à la hauteur du personnage, souligne Dove Attia. Il fallait amener de la modernité car ses œuvres demeurent très actuelles. » Les anachronismes abondent : les comédiens sont chaussés de baskets ou des patins à roulettes, leurs tatouages sont apparents, l’argot des années 2000 s’immisce dans certaines répliques et l’on voit des photographes pourchasser un Molière en pleine gloire. La scénographie, aussi belle que bluffante avec ses structures sans cesse en mouvement, ajoute une touche contemporaine supplémentaire. « C’est un choix que le metteur en scène Ladislas Chollat et moi-même assumons. On ne trahit ni Molière, ni son histoire, mais on raconte cela de façon moderne afin d’intéresser la jeune génération », avance Dove Attia.

Mission accomplie à en croire l’anecdote qu’il nous livre : « La veille de la première, on a fait un test avec une classe de CM2. Ça a été génial, tous les gamins se sont levés pour applaudir. » Il poursuit :

Le lendemain, l’enseignante nous a appelés pour nous dire que ses élèves lui réclamaient d’étudier Molière. Je me dis qu’on a atteint une partie du but. »

« L’opéra urbain » est devenu « le spectacle musical »

Lorsque la promotion et la communication auprès des médias ont commencé, la production était vendue comme un « opéra urbain », tel que l’indiquait son sous-titre. « Cela rebutait les personnes qui avaient aimé mes spectacles, poursuit le producteur. Elles pensaient que cela allait être du rap. En réalité, c’est un titre pertinent car il s’agit d’un opéra et il y a un côté urbain avec le slam. Je dirais que cela ressemble à mes précédents spectacles, mais avec une forme novatrice : le slam, le dialogue et le chant alternent à l’intérieur d’une même chanson. » Mais désormais, sur les affiches, l’intitulé qui se présente aux yeux du public, c’est Molière, le spectacle musical.

Autre changement d’importance : le rôle-titre devait à l’origine être incarné par Lonepsi, dont Dove Attia est « fan ». Mais l’artiste a jeté l’éponge il y a quelques mois. « Il m’a dit, et j’en ai convenu : "Je peux jouer le Molière du deuxième acte, celui qui souffre, mais celui de l’adolescence, un peu foufou, ce n’est pas moi" », relate le créateur du spectacle. S’il a été remplacé dans la distribution par le québécois PETiTOM, Lonepsi reste lié au projet dont il est l’un des compositeurs principaux.

Les Japonais veulent un autre livret

Avec un regard de 2023, le mariage entre Molière et Armande Béjart, de vingt ans sa cadette et fille de son ancienne compagne Madeleine Béjart, a de quoi faire tiquer. A l’époque, cette union avait été controversée car Madeleine avait été présentée par les détracteurs de l’auteur de Tartuffe comme la fille de Molière – ce qui était faux. Il n’en demeure pas moins que cette relation est entourée d’un certain trouble. « Il y a des désaccords du côté des historiens. Pour certains, Madeleine et Armande sont sœurs et non mère et fille. C’est d’ailleurs avec cette hypothèse que les Japonais veulent que je signe une autre version du livret », révèle Dove Attia.

Car le spectacle musical a l’ambition de s’exporter bien au-delà des frontières francophones, et notamment en Asie. Des créations françaises, telles que Notre-Dame de Paris ou Roméo et Juliette y ont cartonné ces dernières années. Dove Attia y avait rencontré le succès avec Mozart l’opéra rock mais pas avec Les Dix commandements – la faute à un « mode de narration » trop français, peu adapté aux goûts étrangers, selon le producteur. Le mélange des genres au cœur de Molière, le spectacle musical devrait, parie-t-il, parler au plus large public possible. En attendant de relever le défi de la conquête internationale, ce Molière sillonnera les routes françaises dès février 2024.