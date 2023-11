Depuis vingt ans, le monde du jeu vidéo est en guerre. On ne parle pas de la guerre entre Mario et Bowser, ni des événements en Hyrule ou de la guerre contre le crime à Liberty City ni du conflit pour savoir quel Pokémon est le plus mignon. Non, on parle de la vraie guerre, celle de Call of Duty. Le célébrissime jeu de tir à la première personne a fêté ses 20 ans avec la sortie d’un 20e opus, Modern Warfare III.

Le jeu d’Activision s’est imposé comme une référence absolue à coups de shoots en pleine tête des soldats nazis, et de rafales de mitraillettes sur des troupes communistes. A tel point que le jeu a souvent été pointé du doigt, et est devenu, bien malgré lui, le symbole de la croisade contre les jeux vidéo mené par des groupes rapprochant violence réelle et jeu virtuel.

Un débat « absurde »

Un débat qui fatigue les internautes de 20 Minutes, interrogés sur le sujet. « Poser encore et encore la question de la violence dans Call of Duty m’apparaît absurde, soupire Luc, 40 ans. C’est un jeu de tir à la première personne, alors évidemment qu’il consiste à tirer sur des gens… Est-ce choquant ? Non. Parce que c’est un jeu. De la même manière que lorsque vous perdez au Monopoly, vous n’êtes pas endetté et à la rue, les morts dans Call of Duty sont fictives et sans conséquence. »

Julien, 22 ans, trouve important de bien considérer une partie de Call of Duty comme un divertissement. « La violence des jeux ne gêne pas tant qu’il y a un lien par rapport à contexte du jeu. C’est comme regarder un film slasher. La violence et le gore, ou l’horreur et la tension sont indispensable pour donner un ressenti, sans ça ces jeux ne serait pas mémorables et seraient plats. »

« On a grandi avec GTA, qu’est-ce qu’on en a à faire de la morale ? »

Si une majorité de joueurs de Call of Duty ne voit aucun problème avec la violence représentée dans le jeu, certains estiment tout de même qu’il vaut mieux ne pas y passer trop de temps. « Je pense qu’une session de trente minutes de temps en temps, ça passe, explique Romain, 37 ans. Mais je n’aime pas passer des heures dans un univers pareil. »

De même, les fans du jeu ne voient pas pourquoi devrait se poser la question de la moralité de l’action de leurs personnages. Alors que de nombreux jeux ont introduit, récemment, la question du sens des actions de leurs personnages, notamment The Last of Us, Call of Duty continue de proposer d’incarner des militaires sans scrupule. « On a grandi avec GTA, qu’est-ce qu’on en a à faire de la morale ? », plaisante G Lee. Rejoint par un Peyo de la Mancha taquin : « En termes de violences, j’ai le sentiment que GTA et Les Sims ne sont pas loin des Call of Duty. Et les Lemmings, c’était pas un jeu cruel ça ? Et les Pokémon : des combats d’animaux braconnés organisés par des enfants… »

« Le jeu ne fait pas du tout l’apologie de la guerre »

Alors que la guerre sévit depuis bientôt deux ans en Ukraine et qu’Israël envahit et bombarde Gaza, ces actualités ne sont pas non plus des freins pour les joueurs de Call of Duty. « L’actualité n’a aucun rapport avec la pratique du jeu. Jouer à Call of Duty n’est pas un acte politique ni de soutien ni un engagement d’aucune manière. Corréler l’actualité avec un choix de jeu m’apparaît comme une absurdité », tranche Luc.

« Moi j’ai appris plein de choses sur les conflits du XXe siècle et même sur des guerres récentes, plaide Romane, 27 ans et joueuse de Call of Duty depuis ses 11 ans… Quand on est dans la partie, on ne pense qu’à l’objectif mais après, on peut réfléchir. Et le jeu ne fait pas du tout l’apologie de la guerre. »

Finalement, seul David, 25 ans, rejoint les quelques internautes lassés du jeu : « Au début oui, c’était sympa ces jeux, mais maintenant c’est limite déplacé. Il y a trop de violence et de guerres partout, on n’a plus besoin de ces jeux malheureusement. Et puis surtout, il y en a plein qui sont meilleurs aujourd’hui. »