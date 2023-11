Mon amour, que Slimane interprétera à l’Eurovision 2024, a été révélée ce mercredi soir. Il s’agit d’une ballade qui exige une grande technicité vocale et qui fait monter l’émotion crescendo. Quelques minutes après la première diffusion de la chanson dans le « 20 heures » de France 2, l’auteur, compositeur et interprète qui défendra les chances tricolores, a accepté de raconter à 20 Minutes l’histoire de ce titre et de sa création.

Quel est le point de départ de « Mon amour » ?

Le point de départ, c’est un cœur brisé, c’est l’envie que l’être aimé t’entende plus que tout. Il y a eu un alignement des planètes. On a commencé à parler de l’Eurovision l’année dernière. J’étais en tournée, à Genève [Suisse], qui est une ville un peu particulière dans mon histoire personnelle (il sourit). J’étais avec Yaacov et Meihr Salah, les gars avec qui je compose la plupart de mes chansons. On a commencé à la concevoir. Je l’ai vraiment écrite comme une lettre d’amour, c’est le terme qui convient. Une fois qu’on a terminé la chanson, j’ai repensé à nos discussions sur le concours et je me suis dit qu’il fallait que je la chante à l’Eurovision, que le plus de gens possible l’entendent, qu’avec elle, j’arrive à parler au cœur des gens.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

L’écriture a-t-elle été facile ou avez-vous retravaillé le texte plusieurs fois ?

C’est sorti comme un cri du cœur, comme quelque chose qui avait besoin d’être exprimé. Cela a été très instinctif, animal, presque. Ce cœur brisé, je ne m’en suis pas caché puisque j’ai écrit un disque [Chroniques d’un Cupidon] parlant de cette histoire. Cette chanson est arrivée après. A ce moment-là, cette réflexion m’est venue : « J’ai fait tout un album qui parle de ça et encore aujourd’hui je t’aime et je ne sais toujours pas pourquoi. Je me refais tous les films du monde et c’est toujours pareil : je t’aime ». C’est ça l’histoire de cette chanson.

Vous avez déclaré à Anne-Sophie Lapix qu’il s’agissait de l’une des chansons les plus compliquées que vous ayez composées pour vous. Quelles sont ces difficultés ?

Vocalement, c’est la plus difficile. D’ailleurs, dans la vidéo qui a été diffusée sur France 2 puis mise en ligne, je chante en live. Ce n’est pas une prise studio ou quelque chose que l’on a entrecoupé, c’est une « vraie » prise, comme si je l’avais chantée en concert. J’avais peur avant de la chanter. C’est une montagne. Il y a des chansons comme ça où, vocalement, on sait qu’il faut être en forme physiquement, mentalement. Elle demande beaucoup techniquement et émotionnellement. J’utilise plusieurs registres, je passe de la voix de tête à la voix pleine à des voix un peu saturées et j’ai besoin, pour la chanter, de toutes mes capacités.

Vous aurez donc toujours une appréhension avant de l’interpréter ?

Cette chanson ne me fera pas peur mais je crois qu’elle me donnera assez de trac et d’adrénaline pour me dépasser. C’est le genre de chansons que j’aime interpréter parce que je suis obligé de tout donner pour la chanter et cela me permet de ne pas rentrer dans un truc redondant en matière d'émotion. Ce n’est pas « normal » pour moi de chanter cette chanson, c’est quelque chose qui me transcende.

Est-ce la chanson que vous interpréterez vendredi aux NRJ Music Awards ?

Non. J’interpréterais un medley mais Mon amour n’en fera pas partie.