Le jury du Femina comme les lecteurs de 20 Minutes ce matin. Triste tigre de Neige Sinno est le lauréat 2023 de ce prix littéraire décerné ce lundi au musée Carnavalet à Paris. Créée en 1904 et constitué d’un jury entièrement féminin, cette récompense a vu le jour en réaction à la perception jugée alors misogyne du jury du Prix Goncourt. Les jurées du Prix Femina, qui l'ont élu au premier tour par neuf voix sur douze, ont spécifiquement mis en avant « la brillance du livre, sa force, et une honnêteté si intense qu’elle laisse même place à l’humour ».

« Le sujet que traite mon livre, ce n'est pas un sujet ni de femme, ni d'homme, ni d'autre », a déclaré Neige Sinno après la proclamation du prix. Et l'autrice de sourire devant la configuration strictement féminine du jury qui l'a récempensée. « Cela me rappelle ma soutenance de thèse où il n'y avait aussi que des femmes dans les professeurs. [...] C'est une fierté, en plus, d'être encouragée », a-t-elle ajouté.

Doté d’exceptionnelles qualités d’écriture, Triste tigre aborde la douloureuse thématique de l’inceste dont l’autrice a été victime dans son enfance, en combinant la finesse narrative et la rigueur d’un essai.

Un livre déjà récompensé

Déjà lauréate du Prix littéraire du Monde et le Prix du roman des Inrockuptibles, Neige Sinno est toujours en lice avec son livre pour le Prix Goncourt et pour le Prix Médicis qui seront respectivement remis ce mardi et ce jeudi, mais ses chances sont devenues plus faibles depuis l'attribution du Femina ce lundi.

Le Femina étranger est quant à lui revenu à La Sentence de Louise Erdrich (traduit de l’américain par Sarah Gurcel), publié chez Albin Michel et le Femina essai à La Colère et l’Oubli d’Hugo Micheron, paru chez Gallimard.

Le jury du Femina est présidé par Évelyne Bloch-Dano et vice-présidé par Paula Jacques avec cette année Claire Gallois, Nathalie Azoulai, Christine Jordis, Scholastique Mukasonga, Mona Ozouf, Josyane Savigneau, Patricia Reznikov, Jeanne Benameur, Julie Wolkenstein et Brigitte Giraud, lauréate du Goncourt 2022 pour Vivre Vite.