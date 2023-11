Rarement un match de bowling aura déchaîné une telle fougue. Vendredi, sur la grande scène de la Paris Games Week 2023 et sous les ovations du public, Andrée et Henri soulèvent le trophée des seniors de Wii Bowling. La finale de cette compétition de jeu vidéo très sérieuse était organisée par l’association Silvergeek, qui travaille à l’inclusion des personnes âgées.

Retour dans le passé. Un peu avant 10 heures, alors que le salon n’est ouvert que depuis une heure, les deux premières équipes montent sur scène pour disputer la première demi-finale. Dans le coin gauche, dossard vert pomme, Bernard et Robert – dit Le Robs – font figure de favoris, après avoir enchaîné trois strikes de suite dans les quarts de finale organisés la veille. Le public se chauffe très très vite et bientôt l’ambiance est digne d’un match de foot.

Gilles et Lisette, en couple depuis 59 ans et champions Centre-Val-de-Loire, participent à l’autre demi-finale. Un léger problème technique perturbe le premier lancer de « Gillou », qui finit dans la rigole. Malgré un strike dans le money time, impossible pour eux de remonter l’écart. En descendant de la scène, Gilles râle un peu contre la machine, mais retrouve sa bonne humeur pour parler de son parcours : « Ce qui me plaît, c’est l’ambiance que l’on a avec notre équipe, l’activité de tout le monde, et le plaisir d’être ensemble ! »

Un tournoi qui prône le bien-vieillir

Pour s’entraîner, Gilles et Lisette ont pu compter sur les conseils de Léo et Sacha. « On a pu les observer, chercher les problèmes et essayer de les corriger avec eux, explique le deuxième, ancien volontaire en service civique au sein de Silvergeek, qui prolonge son engagement. Mais, honnêtement, ils sont assez autonomes ! » La vingtaine, un peu timide, le duo accompagne l’équipe de bouleurs sur scène. « C’est intéressant, ça crée du lien, et ça fait plaisir de les voir contents », résume Sacha.

Né en 2015 à la Gamers Assembly de Poitiers, le projet Silvergeek regroupe des entreprises et des associations qui s’investissent auprès des personnes âgées. « L’objectif c’est de promouvoir le bien-vieillir et le lien intergénérationnel » à travers des ateliers d’éducation au numérique ou des après-midi jeu vidéo, explique Hugo Marolleau, chargé de communication pour l’association. Depuis, le projet à essaimer et ambitionne de ressembler à un vrai circuit d’e-sport, avec des qualifications départementales et régionales avant le tableau final. Cette année, en tout, 250 joueurs et joueurses réparties dans 90 équipes et représentant 11 régions ont participé au tournoi.

Un public conquis

Avant le dernier match, le parterre est comble. Environ 2.000 personnes sont venues assister à la grande finale, commentée par Alexandre « Chocobo » Duval et le streameur Pierre-Alexandre « Domingo » Bizot. Ils étaient au moins trois fois plus nombreux sur la rediffusion en direct sur Twitch. « C’est magnifique », souffle Lucas à sa voisine après un split réussi du Robs. Malgré tous les exposants clinquants des trois pavillons du salon, il a préféré passer l’essentiel de sa matinée à regarder ces matchs de bowling de haut niveau. « Il y a beaucoup d’ambiance, ça dure longtemps et c’est un jeu que tout le monde connaît, explique-t-il. Et puis, ça fait plaisir de voir autant de gens encourager des personnes âgées. »

Robert (au centre) était l'un des finalistes du tournoi senior de « Wii Bowling » organisé par Silvergeek. - Quentin Meunier / 20 Minutes

Pour la finale, le Robs et Bernard affrontent Andrée et Henri, qui ont triomphé de Gilles et Lisette. Le Grand-Est contre l’Auvergne-Rhône-Alpes. Les verts contre les jaunes. « Tout droit ! Tout droit ! », scandent les commentateurs et le public lorsqu’il ne reste plus qu’une quille à faire tomber pour marquer un spare. Chaque bruit de quille qui sort des haut-parleurs déclenche des cris et des mouvements de drapeaux. Malgré un bon départ, les favoris des demi-finales s’inclinent.

« C’est toujours un kiff »

Après la finale, Alexandre Duval est encore surexcité. « Je travaille avec Silvergeek pour ces moments !, s’exclame-t-il C’est le point d’orgue de l’association. » Il intervient depuis 2019 et intervient pour commenter les matchs du tournoi à partir des phases régionales. « Ce genre d’événements permet de créer un lien, un échange, de manière bienveillante, fédératrice, poursuit-il. C’est toujours un kiff. Quand ils sortent, ils ont des étoiles dans les yeux. »

Epuisés par tant d’émotion, les gagnants partent déjeuner avec leur trophée. « C’est super d’être acclamée comme ça, surtout à mon âge », se réjouit Andrée, doyenne de la compétition du haut de ses 97 ans. Henri, son binôme, est ravi de l’expérience. « C’est un jeu où on se fait des copains, résume-t-il, sourire en coin. On peut jouer au jeu vidéo à n’importe quel âge. » De ses propres dires pas mauvais au vrai bowling dans sa jeunesse, tentera-t-il le doublé l’année prochaine ?