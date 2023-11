Vous avez voté, vous l’avez plébiscitée. Avec Triste Tigre, Neige Sinno remporte le Goncourt 2023 des lecteurs de 20 Minutes. Et vos commentaires, souvent longs et précis pour justifier ce vote, prouvent que l’autrice a trouvé les mots justes et la bonne distance pour parler du drame qu’elle a vécu, le viol dans son enfance par son beau-père, condamné pour cela il y a une vingtaine d’années.

« Triste tigre » : 36 %

« Il lui en a fallu du courage à Neige Sinno pour dire l’indicible », souligne Claire qui vante sa façon de « nous prendre par la main pour nous faire entrer dans sa vie, dans sa tête et dans celle de son bourreau. Son livre est un fait social et un choc littéraire total ». « Pour la toute première fois de ma vie je me suis sentie comprise, avoue Tess. Pas seulement parce que l’autrice partage le même vécu que moi, mais parce qu’elle nous invite à chercher des réponses ensemble. »

Christine vante un livre « pudique et violent à la fois, toujours juste, cette histoire vraie nous bouleverse et nous interpelle : comment n’a-t-on pas vu ? » « Neige Sinno ouvre un questionnement intime et social d’une intelligence et d’une force remarquable, note Francine. J’ai rarement lu un livre qui a laissé en moi une empreinte aussi tenace. » Laurence confie être « encore dans ce petit village des Hautes Alpes auprès de Neige Sinno ». Selon elle, « jamais ce terrible sujet n’a été aussi bien traité ».

Veiller sur elle : 31 %

« Une grande fresque familiale et sociale inscrite dans l’histoire italienne de l'entre-deux-guerres, incarnée par deux personnages incroyables. Tout y est : hymne à la création, ode à la liberté, roman d’apprentissage, fresque historique, récit romanesque, histoire d’amour, etc. » Mais notre lecteur Valentin n’est pas le seul à avoir eu « un coup de cœur » pour le roman de Jean-Baptiste Andrea. Benjamin aussi, qui estime que Veiller sur elle « nous dépeint parfaitement la vie monacale italienne et ses œuvres », quand Romaraine loue « Un vrai roman et une belle écriture avec des personnages que l’on aime avec passion ».

« Quel écrivain ! Quel souffle ! s’exclame Anne. Son livre est une création extrêmement originale avec un univers fort. Le lire, c’est vivre de l’intérieur quelque chose que l’on n’oubliera jamais. Lorsque j’ai entendu Jean-Baptiste Andréa dire qu’il s’intéresse à la souffrance des autres parce qu’il estime avoir été gâté par la vie… Je comprends que sa hauteur de vue explique mon engouement. »

« Sarah, Susanne et l’écrivain » : 26 %

Peu de nos lecteurs ont déjà lu le dernier roman d’Eric Reinhardt, mais beaucoup se disent tentés de le faire. Est-ce le sujet de l’intrigue, comment l’auteur traite les confidences d’une femme semblable à celles qui l’avaient inspiré pour écrire son précédent roman L’Amour et les Forêts, ou la fiche de notre contributeur sur Sarah, Susanne et l’écrivain qui les a convaincus ? Les deux sans doute.

Marceline qui ne l’a pas encore lu voit que ce livre « parle des liens entre fiction et réalité » et qu’il est « bâti sur une mise en abyme… je ne peux pas résister », souligne-t-elle. Lisbeth avoue aussi avoir « très envie de découvrir le désenchantement lumineux d’Éric Reinhardt », au contraire d’Ariane qui, rappelant comment l’auteur s’est inspiré précédemment d’un texte apporté par une lectrice, considère ce dernier comme un auteur « opportuniste, sans éthique et sans vergogne ».

Vanessa, qui l’a lu, confie avoir « complètement plongé » dans ce roman. « Le style Reinhardt apporte à cette histoire une sincère profondeur, estime-t-elle. L’enchaînement est subtil et le passage d’un personnage à l’autre devient si fluide que j’ai eu moi-même l’impression de faire partie de l’histoire… »

« Humus » : 7 %

Vous avez été très peu à défendre Humus et ceux qui l’ont fait font référence à la biographie de l’auteur : « Gaspard Koenig va gagner, affirme ainsi Gaël. Il aime le cheval, Montaigne, et l’Humus » qui donne son titre à un roman « littéraire et terre à terre » pour Carole, où les vers de terre apparaissent comme l’ultime chance de sauver la planète.