Quand la réalité dépasse (presque) la fiction. Mercredi 15 novembre sort sur les écrans le film d’horreur Gueules noires : l’histoire de mineurs de fond qui découvrent, par hasard, en creusant une galerie souterraine, une crypte où vit une créature monstrueuse. Mystère et frissons garantis. Or, cette histoire imaginaire fait écho à une aventure un peu similaire qui s’est, en revanche, réellement produite, il y a près de 150 ans, dans une mine de charbon belge.

Au fin fond d’une fosse, une équipe de mineurs est tombée sur un véritable trésor : un cimetière de dinosaures, et plus particulièrement d’iguanodons. Cet animal vivait sur terre il y a environ 130 millions d’années, à une période baptisée « crétacé ». L’iguanodon était déjà connu au XIXe siècle. La première identification d’un spécimen datait de 1825.

Mais les scientifiques connaissaient encore peu d’éléments sur cette bestiole dont on pensait alors qu’elle rampait, comme un lézard ou un iguane. Aujourd’hui, on sait que l’animal se tenait debout et qu’il mesurait jusqu’à 5 m de haut et ce, grâce à l’extraordinaire découverte de deux mineurs.

Un arbre recouvert d’or

Retour en 1878. Jules Créteur et Alphonse Blanchard travaillent pour la société des charbonnages de Bernissart, une commune wallonne, située près de Mons. Les deux hommes partent en reconnaissance, à plus de 300 mètres sous terre, à la recherche d’une nouvelle veine de charbon. Car depuis quelques semaines, leur équipe bute sur un « cran », une poche remplie d’argile.

Pour pouvoir retrouver au plus vite le gisement de houille et l’exploiter, cette poche doit être contournée ou percée. C’est finalement en perçant l’argile qu’ils sont tombés sur un premier vestige d’iguanodon. Malheureusement, ils ont pris ça pour un morceau de bois fossilisé et le premier squelette a été détruit.

Le deuxième tête-à-tête fut le bon. Cette fois, le fossile ressemblait à un arbre recouvert d’or, suscitant davantage d’intérêt. Très vite, les mineurs comprennent que l’or n’est, en fait, que de la pyrite apparue lors du processus de fossilisation. Mais à qui peut bien appartenir ce morceau de squelette brillant ? Pour l’agent général de la société de charbonnages, il pourrait bien s’agir de « l’os du père Adam », le premier homme sur terre, selon la Bible.

Crocodiles, poissons, tortues…

« Cette hypothèse, dans une époque marquée par un profond catholicisme, a été la raison pour laquelle la nouvelle s’est propagée dans la population », explique-t-on au musée de l’iguanodon de Bernissart. Il a fallu attendre quelques jours avant que les échantillons soient véritablement identifiés par un zoologiste de l’université de Louvain, près de Bruxelles.

Le verdict est sans appel : il s’agit de dents d’iguanodon. Des dinosaures gisent entre deux veines de charbon. L’incroyable nouvelle est annoncée par télégramme au musée royal des sciences naturelles de Bruxelles : « Découverte importante ossements dans faille charbonnage Bernissart STOP […] ».

Pendant six mois, des fouilles archéologiques sont entreprises au fond de la fosse. Pas moins de 29 squelettes complets (et deux incomplets) d’iguanodon sont retrouvés et exhumés. Et ce n’est pas tout : on met au jour deux crocodiles, deux tortues, une salamandre, 3.000 poissons répartis en quinze espèces (dont quatorze nouvelles), une trace d’aile d’un insecte ressemblant à une cigale, ainsi que des fougères et des pins de l’époque. Sans oublier une phalange de mégalosaure, l’ancêtre du terrible T-Rex.

Un squelette d’iguanodon au musée

« Cette découverte a fait progresser de manière spectaculaire la connaissance sur le monde des dinosaures. Et dire que les mineurs ont failli passer à côté », souligne-t-on au musée de Bernissart. Depuis le début d’année, ce lieu culturel propose une nouvelle scénographie qui met en scène cette fabuleuse aventure paléontologique. Au cœur du site, un véritable squelette retrouvé dans la mine trône majestueusement depuis 2005. Et l’iguanodon est devenu un véritable enjeu touristique.

D’ailleurs, certains scientifiques estiment que la fosse de Bernissart n’a pas livré tous ses secrets. En 2002, des forages, effectués dans le sous-sol, et des méthodes sismiques d’exploration avaient montré que le « cran » d’argile contenait encore des fragments d’os. Il reste donc probablement d’autres squelettes à découvrir. A défaut d’une crypte maléfique.