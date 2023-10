Depuis l’annonce du décès soudain de Matthew Perry, les réactions émues pleuvent. Celles de nos lecteurs, mais également celles de toute l’Amérique du Nord, de Hollywood au Canada, d’où était originaire l’acteur célèbre pour son rôle de Chandler Bing dans « Friends ».

« Le décès de Matthew Perry est triste et bouleversant. Je n’oublierai jamais nos jeux dans la cour d’école, et je sais que les gens du monde entier n’oublieront pas la joie que tu leur as apportée », a réagi le Premier ministre canadien Justin Trudeau sur X (anciennement Twitter). Né dans le Massachusetts dans le nord-est des Etats-Unis en 1969, de parents canadien et américain, Matthew Perry a été élevé entre Montréal et Los Angeles.

Si les cinq membres de la bande d’amis de « Friends » – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer – n’avaient pas réagi dimanche sur les réseaux sociaux, de nombreuses stars ont rendu hommage à la star décédée. « Oh non !!! Matthew Perry !! Cette âme si tendre, troublée », a écrit l’actrice Mira Sorvino, qui avait joué avec Perry dans un film de télévision, « Parallel Lives », en 1994.

« Fais de beaux rêves, Matty »

La chanteuse britannique Adele lui a dédié une chanson lors d’un concert à Las Vegas samedi soir. « Je me souviendrai de ce personnage pour le reste de ma vie », a-t-elle dit.

« Je suis déchirée. J’ai le cœur brisé. Fais de beaux rêves Matty », a lancé l’actrice Selma Blair qui a rendu hommage à « son plus vieil ami » sur Instagram. « Il a apporté tant de joie à des centaines de millions de personnes dans le monde avec son jeu comique impeccable et son esprit caustique », a déclaré de son côté la chaîne NBC. « Son héritage traversera de nombreuses générations ».