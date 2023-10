Un déluge de réactions comme seules les personnalités attachantes peuvent en provoquer à leur disparition. A côté des quelques lecteurs qui commentent pour dire qu’ils ne sont pas intéressés par la nouvelle, une absurdité qu’aurait sans doute appréciée Chandler Bing, l’immense majorité des commentateurs font part de leur tristesse après le décès de Matthew Perry, l’acteur mort ce week-end dans son jacuzzi.

Les plus pointus profitent de l’hommage pour mettre en lumière les lignes moins connues de son CV. « Il a fait un passage dans The West Wing où il jouait le rôle d’un avocat. Les deux films Un de trop et Coup de foudre et conséquences sont des comédies sympas, de bons divertissements où il est vraiment pas mal surtout le premier », commente Claudine. Mais l’immense majorité loue en lui l’interprète de Chandler.

Une bouée de sauvetage

« Je sais que sa vie ne se résume pas qu’à Friends mais pour moi Matthew Perry, c’était Chandler Bing, résume Matthieu, en phase avec la majorité des retours. J’ai commencé à regarder la série tardivement, pendant une phase de ma vie ou je n’allais pas bien du tout et cette série a été ma bouée de sauvetage. Chandler était mon personnage préféré, et il m’arrive même parfois de ressortir certaines de ses blagues ou répliques dans la vie de tous les jours ! » « Des blagues pas drôles mais qui me faisaient bien rire », ajoute Anne-Sophie.

« Pour moi il était le meilleur de la bande à Friends », estime Violette. « Il a toujours été mon préféré des six, confirme Julie. Il avait un humour qu’aucun autre ne pouvait égaler. » « Acerbe, avec une repartie incroyable et une grande dose d’improvisation », ajoute Alexandre. « En ouvrant Facebook et en apprenant son décès, les larmes ont coulé, reprend Violette Au revoir Chandler Bing repose en paix. »

« Presque un ami »

Si beaucoup voient en lui plus qu’un acteur, « presque un ami » lâche Aurélie, ce n’est pas que pour le jeu de mots avec la série qui l’a rendu célèbre. Les combats qu’a dû mener l’acteur contre les addictions ont touché nombre de nos lecteurs. « Forcément quand on pense à Matthew Perry, on pense à Friends mais on pense aussi à son combat contre les addictions, rappelle Lux. Un combat qui concerne de nombreuses personnes. Matthew Perry a voulu aider toutes ces personnes pour leur permettre de gagner ce combat. » « Un grand homme est mort, luttant contre les paradis artificiels tout comme moi, confesse Oniz… RIP Chandler bing love u 4ever »

Des failles

Un combat que l’acteur avait raconté dans un livre qui a marqué Pamela : « Son livre bouleversant. Matthew s’exprime avec beaucoup d’honnêteté. C’était avant tout un être humain comme tout le monde avec ses forces et ses faiblesses », écrit-elle. Avant de conclure : « la Serie et les acteurs m’ont aidé à affronter des choses douloureuses. Je suis en deuil aujourd’hui ! »

Le mot de la fin reviendra à Alex : « Je ne suis pas du genre à rendre hommage à des célébrités, ni à vraiment comprendre la tristesse que l’on peut avoir pour des "inconnus", jusqu’à aujourd’hui. Mr Perry m’a fait rire durant mon adolescence comme personne. Je me suis retrouvé à travers ce personnage pas doué avec les filles et qui se protège derrière son humour. Merci de m’avoir aidé dans des périodes difficiles et désolé que personne n’ait pu être là pour chasser vos démons… »