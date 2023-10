C’est une disparition qui laisse Hollywood sous le choc. L’acteur Matthew Perry, qui incarnait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom à succès Friends a été retrouvé mort à son domicile à l’âge de 54 ans, ont rapporté samedi les médias américains.

Selon le Los Angeles Times, l’acteur a été retrouvé mort dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Aucun signe qui permettrait de croire à un acte criminel n’a été retrouvé, selon des sources anonymes citées par le même journal et le média spécialisé TMZ, qui a annoncé le décès en premier.

Dans ses mémoires Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, l'an dernier, Perry s'était confié sur sa longue bataille contre de multiples addictions. Il avait frôlé la mort en 2019, après une perforation gastro-intestinale due à son usade d'opiacés. Deux ans plus tard, il avait dû interrompre sa participation au tournage de Don't Look up après un arrêt cardiaque.