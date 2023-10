Émilie Dequenne annonce être atteinte d’un cancer rare

« Je profite de ce mois d’octobre symbolique pour me confier très personnellement ici », écrit Émilie Dequenne ce samedi sur Instagram pour accompagner sa publication. La comédienne belge, révélée dans Rosetta des frères Dardenne en 1999, explique que « depuis la mi-août, [elle a] subi une lourde opération en urgence ».

« Aujourd’hui, je continue à me soigner, ce n’est pas tous les jours facile, mais je suis déterminée à vaincre ce cancer rare qui a décidé de venir bouleverser ma vie. Je ne me laisserai pas faire, croyez-moi ! », assure la jeune femme qui ne donne pas plus de détail sur sa maladie.

L'actrice, qui annonce qu’elle sera absente plusieurs mois des plateaux et des avant-premières, sera toutefois visible très prochainement au cinéma dans cinq longs-métrages déjà « en boîte ». A commencer par Complètement cramé de Gilles Legardinier avec John Malkovich et Fanny Ardant en salles le 1er novembre prochain.