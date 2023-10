Vincent Cerutti mis en examen après avoir mordu les fesses d’une collègue

L’animateur Vincent Cerutti est rattrapé par une affaire qui remonte à 2015. Selon des informations du Parisien, l’ancien présentateur de Danse avec les stars sur TF1 a été mis en examen le 6 septembre pour agression sexuelle à Paris. Un juge d’instruction enquête depuis 2020, selon le quotidien.

Les faits remontent à 2015. Aline, dont le prénom a été modifié, a été recrutée comme standardiste par Chérie FM où Vincent Cerutti anime la matinale avec Laurie Cholewa. Selon la victime, qui s’est constituée partie civile après une première plainte classée sans suite en 2019, Vincent Cerutti avait déjà tenu des propos sur ses fesses quelques mois avant les faits, lançant : « t’as un beau cul dans ce jean, ça donne envie de se mettre dedans ».

Un bleu à l’endroit de la morsure

En novembre donc, Vincent Cerutti pose ses chaussures sur la table de travail d’Aline. Cette dernière retire une chaussure de l’animateur et la lance à travers la pièce. L'animateur saisit sa collègue, la plaque au sol, les mains dans le dos, et lui mord les fesses à travers le pantalon. A son domicile, la jeune femme découvre un bleu. Quelques mois plus tard, Vincent Cerutti reproduira le geste alors qu’Aline s’accroupira sur une marche devant lui.

Selon Le Parisien, ces faits ont été confirmés par plusieurs salariés qui les ont qualifiés de « manie » chez l’animateur. Une autre salariée aurait été témoin d’une autre scène du même genre avec une autre collègue. Auprès du juge d’instruction, Vincent Cerutti a évoqué « des morsures réciproques, dans le cadre de plaisanteries potaches, sans aucune connotation sexuelle, avec une collègue qu’il considérait comme une amie », selon Le Parisien. Sur X, Vincent Cerutti a publié un communiqué ce vendredi. Selon lui, « la morsure qui lui est reprochée, il y a huit ans, s’inscrivait dans un jeu, certes stupide, réciproque, prenant place dans une ambiance potache d’équipe de matinale radio ». L’animateur dit regretter ces faits et dément « la moindre connotation sexuelle ».