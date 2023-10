Il est petit, boudiné dans sa salopette rouge, et il casse des briques en sautant. Super Mario est de retour. Six mois après la sortie du film à sa gloire, le héros revient à ses premières amours : le jeu vidéo. Et pas n’importe quel jeu vidéo : un bon vieux de plateformes, en 2D, où le personnage avance de gauche à droite. Simple et basique comme dirait OrelSan, lui-même fan de Super Mario, comme tout adulescent qui se respecte.

Image tirée du jeu « Super Mario Wonder », sorti en octobre 2023 chez Nintendo - Nintendo

Bien sûr, ce Super Mario Wonder est rempli de nouveautés : de nouvelles transformations (un éléphant notamment…), la possibilité de jouer de nouveaux personnages (dont Daisy et Carottin), la découverte d’un nouveau décor (le royaume des fleurs en lieu et place du traditionnel royaume Champignon…)… Pour autant, ce retour à la 2D fleure bon le Super Mario d’antan.

Entre 2D et 3D, un pas de deux

Pourtant, d’après Florent Gorges auteur de Histoire de Nintendo et éditeur chez Omaké Books, ce Super Mario en 2D ne verse pas particulièrement dans la nostalgie : « Historiquement parlant, toutes les anciennes licences de jeux vidéo appartiennent à la 2D… Pour Nintendo, faire un épisode de Super Mario en 2D n’est pas forcément un hommage au passé mais plutôt une façon d''écrire un futur à la licence : Nintendo a besoin d’alterner des épisodes en 2D et en 3D pour éviter un sentiment de lassitude des joueurs, pour que les épisodes ne se ressemblent pas trop. Avec le temps de production d’un nouveau Super Mario – je parle des vrais épisodes Super Mario, pas des jeux annexes – il s’écoule 5 ans. Donc, entre deux Super Mario en 2D, il s’écoule 10 ans. On a le temps d’oublier à quoi ça ressemblait… »

Image tirée du jeu « Super Mario Wonder », sorti en octobre 2023 chez Nintendo - Nintendo

D’ailleurs, aujourd’hui, plus largement, 2D ne rime plus avec passé. « Fut un temps où la 3D était sensée tout supplanter et devenir l’unique norme. A cette époque, la 2D est devenue "rétro". Mais aujourd’hui, la 2D est plutôt… classique. 2D et 3D cohabitent parmi les productions jeux vidéo. »

Un nouvel âge d’or de la 2D

Ce Super Mario Wonder à plat vient ainsi parachever une décennie de réhabilitation de la 2D. Avec l’émergence de la 3D, accompagnée par la génération de consoles types PS3, la 2D était devenue le terrain de jeux de studios indépendants. La tendance du rétro-gaming et l’arrivée des plateformes de jeux online ont créé un appel d’air pour les jeux 2D, plus légers. La créativité de ces jeux a fait que la 2D est redevenue cool. Et aujourd’hui, un Super Mario 2D n’est plus perçu comme un jeu plus simple à produire qu’un jeu 3D.

« La dimension et l’ambition technique d’un jeu ne se jouent pas là, enfin pas seulement, analyse Elodie Vavasseur, consultante en narrative design pour différents studios de jeu. Tout dépend de l’histoire qu’on veut raconter, du ressenti qu’on veut procurer aux joueuses et joueurs. Moi, j’aime que l’effet Wahou dure plus que quelques secondes, j’aime quand on est soudain pris dans une tornade d’effets visuels inattendus en même temps que son personnage. Et ça, c’est possible en 2D aussi… Je me souviens de niveaux de Super Mario qui tout à coup se déroule sous l’océan ou dans les étoiles, et c’est incroyable. »

Du fun niveau cinq étoiles

Si la 2D rassure encore quelques vieux joueurs (genre 44 ans, comme l’auteur de cet article…) auxquels la 3D donne des migraines, les différents types de joueurs ne perçoivent plus les jeux 2D comme forcément plus faciles. « Un Super Mario ne va pas être joué de la même manière entre un débutant et un gamer, explique Florent Gorges. Un joueur lambda ou casual va se contenter de finir les niveaux et s’amuser comme ça. Alors qu’un gamer ne sera pas satisfait tant qu’il n’aura pas terminé tous les défis et ramasser toutes les étoiles, disséminées dans le jeu. »

Image tirée du jeu « Super Mario Wonder », sorti en octobre 2023 chez Nintendo - Nintendo

Là encore, 2D et 3D ne sont plus synonymes de facile et difficile. Tout dépend du gameplay, la jouabilité. « Il n’y a pas vraiment de storyline chez Super Mario. Nintendo a une sorte de lore qui essaye de garder l’univers Mario à peu près cohérent, mais les histoires sont toujours au second plan : il faut sauver la princesse, ou Luigi, ou le royaume Champignon. Bowser est toujours le méchant… Ce qui compte dans un Super Mario, c’est le fun procuré par le gameplay : les pièges, la mise en scène, les graphismes, les transformations de Mario, ses actions possibles… C’est là que se joue l’innovation. »

Un cheminement rassurant

Pour autant, Jeff Ryan, auteur de Super Mario : Comment Nintendo a conquis l’Amérique, estime que la 2D imprime encore, de manière inconsciente, un sentiment particulier chez les joueurs. « Le monde de Super Mario est conçu pour être rassurant, charmant, confortable, avec ses montagnes douces, ses nuages qui sourient… Les méchants sont des tortues et des champignons, et même les fantômes sont mignons : il n’y a pas de péril. La 2D, avec un cheminement de gauche à droite, ancre un peu plus cette impression d’être dans un monde que l’on maîtrise. Mais ça ne veut pas dire que l’on ne peut pas perdre, ou que le jeu est toujours facile. Cela met simplement les joueurs dans une disposition d’esprit. »

Pour Florent Gorges, en revanche, ce sentiment d’être en terrain connu ne vient pas du nombre de dimensions mais d’une foule de détails, comme la musique ou des éléments visuels, qui reviennent de jeux en jeux. « Nintendo a fait une erreur, une fois, avec Super Mario Sunshine, en 3D. Le jeu était trop difficile parce qu’il fallait faire plein de choses à la fois. Ils sont revenus à la mécanique "vous courrez, vous sautez" et depuis, tout se passe bien. » Avec cette recette, Super Mario devrait casser des briques encore longtemps.