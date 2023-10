Pourquoi Marc Levy a-t-il reçu un appel de Steven Spielberg ?

Un premier livre qui devient un best-seller et un coup de téléphone de Steven Spielberg. Ce pitch n’est pas le résumé du nouveau livre de Marc Levy. Non, c’est ce qui est arrivé à l’auteur à succès. Avant même la publication de Et si c’était vrai, en 2000, l’adaptation du livre est achetée par les studios DreamWorks et Steven Spielberg s’y intéresse. Et le réalisateur des Dents de la mer, E.T., la saga Indiana Jones ou La liste de Schindler prend son téléphone pour appeler Marc Levy.

Le romancier, dont La Symphonie des monstres, son dernier livre, sort ce mardi, raconte à 20 Minutes cet appel inoubliable et le petit geste qu’il a fait en rentrant chez lui pour s’assurer qu’il n’avait pas rêvé.

Une interview à retrouver dans la vidéo placée en tête de cet article.