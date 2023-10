Rudolph Isley, l’un des trois frères du groupe américain à succès « The Isley Brothers » auteur des tubes Shout et This Old Heart Of Mine est mort à l’âge de 84 ans, a annoncé jeudi le groupe.

« Le paradis a gagné un nouvel ange. Nos coeurs sont lourds au moment de vous annoncer la mort de notre frère bien-aimé, Rudolph Isley » a écrit sa famille sur les réseaux sociaux du groupe.

Si le communiqué ne précise pas la cause ou la date de la mort, plusieurs médias américains ont rapporté que Rudolph Isley était mort dans son sommeil mercredi à son domicile à Chicago.

Du gospel au rock

Le chanteur est né à Cincinnati, dans l’Ohio, en 1939 et a fondé le groupe « The Isley Brothers » avec ses frères dans les années 50.

Groupe de gospel à la base, « The Isley Brothers » s’est fait connaître avec ses tubes rock et funk Shout ! sorti en 1959, This Old Heart of Mine (1966) ou encore It’s your thing (1969) qui a remporté un Grammy, prestigieuse récompense de l’industrie musicale américaine.

Le groupe est entré au panthéon américain du rock et de la musique populaire, le Rock and Roll Hall of Fame, en 1992.Rudoph avait lui quitté le groupe en 1989 pour devenir pasteur.