Disney célèbre ses 100 ans. Un siècle que le géant du divertissement nous abreuve de films, de dessins animés et de chansons. Pour l’occasion, Disneyland Paris nous dévoile quelques secrets bien gardés (ou pas).

French Touch

Il trône au milieu de parc, le majestueux château de la Belle au bois dormant cache pléthore de références à la France. « Toute l’architecture de ce bâtiment féerique va s’inspirer de plusieurs édifices français » explique Laurent Cayuela, concepteur écrivain à Walt Disney Imagineering Creative Paris. « La forme du château, étirée vers le ciel avec des rochers s’inspire du mont Saint-Michel. Quant au toit… Il fait référence aux Hospices de Beaune. »

Mais ce n’est pas tout, à l’image des films Disney, des easter eggs - des clins d’œil - sont disséminés un peu partout. Prenons les tours du château, elles sont au nombre de 16, « pour faire référence aux 16 ans de la princesse Aurore quand elle se pique le doigt » affirme l’employé de Mickey Mouse, « et vous voyez les boules sur les toits ? Ce sont des escargots de Bourgogne » nous souffle-t-il.

L’influence parisienne

De l’autre côté du parc, au Walt Disney Studios, les références françaises ne manquent pas. Et pour cause, un quartier entier est dédié au plus frenchie des rats : Ratatouille. « Nous nous sommes inspirés des fontaines de la place des Vosges à Paris, en changeant les têtes de lions par des têtes de rats », explique Laurent Cayuela. « Et le blason de la Ville de Paris a été retravaillé, on a remplacé le bateau par Rémy qui arrive avec sa spatule sur son livre. »

Et dans le monde merveilleux de Disney, on ne marche pas sur un quelconque sol, « comme à Paris, on a de vrais pavés ». D’autres secrets sont encore à découvrir dans l’univers de Mickey et Minnie, mais on va laisser la place aux rêves et ne pas tout dévoiler.