Le communiqué de presse est arrivé par surprise ce mercredi, peu après 10h30. Son objet : « Prime Video dévoile l’affiche d’Alphonse, la nouvelle série Original avec Jean Dujardin, Charlotte Gainsbourg et Pierre Arditi ». Quelques lignes plus bas, on apprend que les premiers épisodes seront mis en ligne… ce jeudi !

Que les médias soient prévenus la veille pour le lendemain de la sortie d’une fiction avec un tel casting est pour le moins surprenant. Aucune session d’interview n’a été organisée en amont et aucune n’est prévue pour les prochains jours. Les journalistes n’ont pas davantage eu la possibilité d’obtenir des liens de visionnages afin de rédiger leurs critiques et articles. En résumé : la plateforme n’a aucun plan promo pour cette série.

La raison ? Elle a été écrite et réalisée par Nicolas Bedos - dont le nom n’apparaît qu’au troisième paragraphe du communiqué - visé par une enquête pour viol et agressions sexuelles après trois plaintes distinctes de femmes. Son passage devant la justice est prévu pour le début de l’année prochaine.

« Il revient à la justice d’établir les faits et nous respectons le principe fondamental de présomption d’innocence », a répondu ce mercredi Amazon Prime Video à 20 Minutes. Le diffuseur a préféré une mise en ligne d’Alphonse dans la plus grande discrétion (relative). Sans doute la meilleure façon de se débarrasser, sans trop s’exposer à la polémique, de cette fiction qui a impliqué 120 jours de tournage et des moyens techniques et humains importants.

« En pleine déroute professionnelle et conjugale »

Alphonse, série en six épisodes de 50 minutes, met en scène « un quadragénaire en pleine déroute professionnelle et conjugale », qui va rencontrer « une galaxie de femmes plus passionnantes et excentriques les unes que les autres, le plongeant au cœur d’une histoire à la fois périlleuse, transgressive et pleine de tendresse », avance le synopsis.

En juin Nicolas Bedos a été accusé par une femme d’avoir touché ses parties intimes par-dessus son pantalon, dans un club parisien. Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris en février 2024 pour agression sexuelle en état d’ivresse manifeste. Il encourt cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

En juillet, une enquête préliminaire pour viol et agressions sexuelles a été ouverte pour examiner trois plaintes distinctes de femmes mettant en cause Nicolas Bedos, a fait savoir le parquet de Paris, confirmant une information de Mediapart.