Toutankhamon dévoile son trésor et ses mystères à Strasbourg

La pharaonique exposition Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié vient de faire escale à Strasbourg. Elle a pris possession du hall 5 du Parc des Expositions pour les cinq prochains mois et se veut immersive. L’occasion est donnée aux visiteurs de découvrir des répliques des trésors qui accompagnaient le pharaon dans sa sépulture mais aussi d’accéder aux récits de l’archéologue britannique Howard Carter, l’autre héros de l’expo, dont les recherches ont été financées par son richissime mécène Lord Carnavon.

Un voyage dans le temps, à la découverte des pratiques archéologiques anciennes, des mystères qui entoure la mort du pharaon né vers 1342 avant J.-C., fils du grand Akhenaton et mort à 18 ans après neuf ans seulement de règne. Revivre, comme le célèbre archéologue britannique, ce jour du 26 novembre 1922 où il pénètre enfin, après de longues années de recherches et pour la première fois depuis 3.300 ans, dans le tombeau de Toutankhamon, oublié et bien caché dans la vallée des rois. Un tombeau retrouvé intact avec son fabuleux trésor, son sarcophage en or massif, son masque d’or, des statues en or, des objets en albâtre, des armes, des chars couverts de feuilles d’or, des boucliers. Au total, des milliers d’objets que l’archéologue mettra dix ans à inventorier.

La richesse de l’exposition se niche dans les détails

A Strasbourg, l’exposition sur Toutankhamon présente aussi trois chambres funéraires, reconstituées avec des techniques de l’époque. Une exposition riche de 242 objets, des répliques créées en Egypte par la Supreme Council of Antiquities Replica Production Unit et issues des ateliers du Musée du Caire. Des objets authentifiés par le ministère des antiquités égyptiennes, mais qui pourront décevoir tout de même ceux qui espèrent voir de « vraies momies » en os et bandelettes ou de vraies pièces originales, comme cela était le cas lors de la récente exposition Ramsès, l’or des pharaons, présentée à Paris.

Une exposition cependant pédagogique et fournie, à suivre si possible avec un guide, ou à défaut, muni de l’audioguide, car sa vraie richesse se trouve souvent dans les détails et les vidéos qui sont présentées tout au long de ce beau voyage.