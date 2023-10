Il est un peu plus de 19 heures, le 21 septembre 2012, aux abords du stade de la Mosson, à Montpellier (Hérault). Florent Castineira n’a plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir, à nouveau, encourager le MHSC qu’il aime tant. Ce jeune homme de 21 ans, interdit de mettre les pieds dans un stade pendant un an parce qu’il avait tenté d’entrer dans les tribunes, en 2011, avec un fumigène, a rejoint des copains supporters, sur la terrasse d’une baraque à frites, avant le coup d’envoi d’un match contre Saint-Etienne.

Celui que tout le monde, à la Butte Paillade, surnomme Casti, ne rêve plus que d’une seule chose, affalé sur une chaise en plastique : assister, en Allemagne, à la rencontre entre Schalke 04 et son club de cœur, qui vit cette année-là sa première Ligue des champions. Il le pourra, il le sait, car la suspension qu’il a respectée à la lettre arrive à son terme. Mais, ce soir-là, aux abords de la Mosson, le tir de flash-ball d’un policier, qu’il reçoit en plein visage, a bouleversé son destin. Casti n’ira pas en Allemagne voir jouer Younès Belhanda. Le Montpelliérain a perdu l’usage d’un œil. Et il s’apprête à endurer un douloureux combat judiciaire, qui l’embarquera de désillusion en désillusion.

La couverture de Casti, Quand l'Etat mutile, une bande-dessinée parue aux éditions Delcourt. - Éditions Delcourt, 2023 — Kotelnikoff-Beart, Aubry, Aurel

« Florent [Castineira] a fait partie intégrante du projet »

Cette histoire, qui a fait la Une de la presse, est racontée dans une bande dessinée, parue aux éditions Delcourt : dans Casti, Quand l’Etat mutile, le dessinateur césarisé Aurel et les scénaristes Laura Kotelnikoff-Béart et Antoine Aubry rouvrent cette affaire, qui a marqué dans sa chair la communauté des Ultras de France, et en livrent une interprétation, à travers le témoignage de Casti. « Florent [Castineira] a fait partie intégrante du projet, confie Antoine Aubry. Après avoir épluché tous les articles de presse et le dossier juridique de l’affaire, nous l’avons interrogé pendant plusieurs dizaines d’heures. Il a suivi l’écriture de l’enquête tout au long de sa construction, afin de vérifier la chronologie et l’exactitude des faits, et ses proches et ses avocats ont également été longuement questionnés. »

Du tir de flash-ball qui a éborgné le jeune supporter montpelliérain, aux éprouvantes décisions judiciaires qui ont émaillé son histoire, « toutes les scènes sont issues de faits relatés par Casti et d’autres personnes, parfois avec plusieurs points de vue, et toujours avec le plus de détails possible, explique Laura Kotelnikoff-Béart. À partir de ces informations, nous avons reconstruit visuellement l’histoire et recréé des dialogues. » Avec, a minima, une part de liberté, dans certaines scènes. « Si on savait par exemple comment s’était passée la scène où les Ultras montpelliérains réalisent une banderole avant une manifestation, il a bien fallu imaginer un déroulé », poursuit la scénariste.

Le dessin apporte à l’histoire « quelque chose de très clair et de très puissant »

L’avantage d’une bande dessinée, c’est qu’elle permet de montrer des choses qu’aucun autre média (outre la fiction, peut-être) n’aurait permis. Comme ce moment, saisissant, où Casti est blessé. Ou celui où il revoit, dans un cauchemar, la balle de caoutchouc foncer vers lui. « Le dessin permet, notamment, de mettre en images certains concepts, ou certains faits, qui seraient difficilement montrables, incompréhensibles ou illisibles, si c’était des images réelles », confie Aurel. C’est en découvrant l’album Algues vertes, l’histoire interdite, parue en 2019 aux éditions Delcourt, qui évoque ce mystérieux phénomène qui a secoué les plages bretonnes, que les scénaristes de Casti, Quand l’Etat mutile ont décidé d’opter pour le dessin, pour raconter l’histoire de Casti. « Le dessin permet de recréer les moments clés d’une enquête longue et complexe et donne ainsi quelque chose d’à la fois très clair et très puissant », souligne Antoine Aubry.

Si la reconstruction personnelle du supporter est au cœur de l’album, les scénaristes ont toutefois mêlé à son histoire des témoignages de sociologues, de médecins et de militants, qui questionnent l’usage des armes non létales. Ou plutôt « "à létalité réduite", comme on devrait les appeler », confie Antoine Aubry. « L’histoire de Florent [Castineira] permet de montrer aux lecteurs les différentes étapes par lesquelles va devoir passer une victime de violences policières, leur impact psychologique et les difficultés multiples engendrées par la blessure. Mais ce qu’elle permet également, c’est de montrer l’aspect systémique de ces violences, les différents rouages d’une machine, et la façon dont ils broient une victime et/ou ses proches. En partant du portrait d’un blessé, et notamment de celui de Casti qui est devenu un militant contre les violences policières, nous avons fini par esquisser un paysage, une vue d’ensemble. C’est cela qui nous intéressait. »

Casti, Quand l'Etat mutile, raconte l'histoire du supporter éborgné par un tir de flashball. - Éditions Delcourt, 2023 — Kotelnikoff-Beart, Aubry, Aurel

« Si cette histoire permet de faire reculer l’indifférence de certains au sujet des violences systémiques, ce serait déjà une belle victoire pour nous »

Onze ans après ce tir de flash-ball qui a bouleversé la vie de Casti, cet album pourrait-il contribuer à faire bouger les choses ? « Ceux qui font principalement bouger les choses, ce sont les blessés, les familles de victimes et les militants contre les violences policières qui luttent depuis de nombreuses années, notamment dans les quartiers populaires, confie Laura Kotelnikoff-Béart. Car il ne faut pas oublier que les habitants de ces quartiers sont les premières victimes de la machine à broyer que l’on décrit dans la bande dessinée. Après, si cette histoire permet de faire reculer l’indifférence de certains au sujet des violences systémiques, ce serait déjà une belle victoire pour nous. »

Le 15 mars 2018, la Cour d’appel de Montpellier a prononcé un ultime non-lieu, dans l’affaire Casti. Sept mois plus tard, le tribunal administratif a toutefois désigné l’Etat comme responsable des blessures du jeune homme. « Une victoire personnelle », dit Casti, dans la postface de l’album. Ce jour-là, « tout a commencé à changer. Je me suis mis à moins penser à la blessure, à regarder devant. Pour autant, il y aura toujours un regret. Celui d’avoir permis à la justice de mettre ma vie en suspens ».