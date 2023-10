Il n’y aura finalement pas de festival de Cannes du jeu vidéo cette année

Le tout premier Cannes gaming festival devait dérouler son tapis rouge aux « artistes » du jeu vidéo le 26 octobre, à l’occasion d’une cérémonie de remise de prix inaugurale. Le centre de congrès de la Croisette attendra. Les organisateurs annoncent ce vendredi à 20 Minutes qu’ils abandonnent cette édition « pilote » pour « se concentrer sur la conception d’un évènement d’ampleur internationale qui aura lieu pendant plusieurs jours » l’an prochain.

Une décision prise « face à l’engouement et aux attentes du secteur, des annonceurs, des talents et du public » pour leur offrir un rendez-vous beaucoup plus étoffé en octobre 2024 « avec une série de rendez-vous grand public et professionnels, offline et online », précisent-ils également.

« La première industrie culturelle mondiale »

Imaginé dans l’esprit des autres grands rendez-vous cannois, le Cannes gaming festival est une initiative de l’ex-président du PSG et ancien dirigeant de M6, Robin Leproux, et d’Antoine de Tavernost, patron de l’agence de communication événementielle Auditoire.

« J’ai eu un déclic en me disant : "On n’a pas de festival international pour le 10e art qu’est le jeu vidéo" » avait expliqué à l’AFP Robin Leproux au moment de l’annonce de l’événement, en 2022. « On veut donner ce souffle » à « la première industrie culturelle mondiale » en matière de chiffre d’affaires, loin devant l’industrie musicale et du cinéma, « et la reconnaissance qu’elle mérite », avait également avancé Antoine de Tavernost.