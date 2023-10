Sergueï en russe, Sergio en italien, Sarkis en arabe, Sergiusz en polonais… Même s’il est carrément passé de mode, le prénom Serge a longtemps été, de l’empire romain à il y a quelques décennies, l’un des plus répandus dans le monde. Quatre papes ont même porté ce prénom (bon, ok, entre 687 et 1012). Ça valait bien un petit quiz, non ?

Du sport à la chanson, en passant par le cinéma et la grande musique, 20 Minutes vous met au défi de reconnaître ces célèbres Serge. Allez, c’est à vous de jouer !

