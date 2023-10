Un auteur nordiste voit dans une série TV à succès le plagiat de son roman

Plagier n’est pas jouer. Pour se faire un nom dans le monde de la littérature, davantage que de bonnes idées et une bonne plume, il faut une sacrée dose de persévérance. Alors, lorsque l’on est un romancier certes prolixe, mais encore méconnu, normal d’avoir le seum en voyant l’un de ses bouquins plagié pour devenir une série TV à succès. Manuel Bayeux, un auteur nordiste de 43 ans, est persuadé d’être empêtré dans ce cas de figure. Mais après cinq ans de combat seul contre des moulins à vent, le quadragénaire désespère, d’autant que la question de la prescription d’une éventuelle infraction pourrait se poser.

Manuel Bayeux est peut-être un Franck Thilliez en devenir, en tout cas les deux romanciers ont au moins ce point commun qu’ils s’éclatent dans le récit d’histoires sombres. Il est aussi très prolixe dans son écriture, le natif de Boulogne-sur-Mer ayant déjà publié pas moins de neuf romans. Son dernier remonte néanmoins à 2015, date à laquelle la vie du quadragénaire a basculé. « En 2014, j’ai envoyé le manuscrit de mon roman à 12 maisons d’édition sous deux titres, ''Le chalet des morts'' et ''Le livre des morts'', mais je n’ai eu que des réponses négatives », se rappelle Manuel Bayeux. Les éditions Ravet Anceau lui donneront finalement sa chance, sous réserve qu’il relocalise l’intrigue dans le Nord plutôt qu’à la montagne, et que l’inquiétant huis clos se déroule dans un coron plutôt que dans un chalet. D’où le titre final, Le coron des morts.

« Tout de suite je me suis dit que c’était mon livre »

Un matin, trois ans après la publication de son bouquin, Manuel Bayeux se brossait les dents lorsqu’il a entendu le pitch d’une mini-série à la télévision : « Cette bande-annonce, tout de suite je me suis dit que c’était mon livre », affirme-t-il. Choqué, intrigué, le romancier s’est fadé les six épisodes, diffusés entre mars et avril 2018 sur une chaîne publique. « J’ai réuni des centaines d’éléments prouvant les similitudes entre mon livre et le scénario de la série avant de contacter mon avocate et de déposer une plainte pour contrefaçon devant le procureur de Paris », raconte-t-il. Coup d’épée dans l’eau, la plainte est classée sans suites en 2021 faute de preuves suffisantes pour caractériser l’infraction.

Toute cette affaire minera le moral de l’auteur qui ne pourra plus écrire. Mais il poursuit son combat, persuadé d’être dans son bon droit. Il dépose une seconde plainte en 2021 pour les mêmes faits, accompagnée d’un volumineux dossier, dont une attestation de Franck Thilliez qui l’assure de son soutien. Manuel Bayeux écrit aussi au producteur de la série. En vain. L’auteur n’obtient aucune réponse, ni de la justice, ni des mis en cause. Pour autant, il reprend tout de même du poil de la bête et se remet à l’écriture, cinq ans plus tard, bouclant en trois mois la suite du Coron des morts.

« Un fossé énorme entre un ressenti de plagiat et ce qui peut être condamné »

Le romancier, qui n’est pas pour autant passé à autre chose, espère que la justice lui accordera la reconnaissance qu’il mérite. « Déjà, au pénal, c’est une procédure qui a peu de chance d’aboutir », confie pourtant à 20 Minutes un avocat pénaliste lillois. Et « si le civil est plus adapté », selon l’expert, c’est quand même loin d’être gagné. « Il y a un fossé énorme entre un ressenti de plagiat et ce qui peut être condamné », explique à 20 Minutes Me Coraline Favrel.

Selon l’avocate spécialisée en propriété intellectuelle du cabinet lillois Carmen, la première chose à faire est de prouver l’originalité de l’œuvre que l’on estime contrefaite, et c’est bien le plus difficile. « Décrire une intrigue en huis clos dans un chalet de montagne ne suffit pas », ajoute-t-elle. Si l’auteur ne peut prouver l’originalité de son œuvre, il ne pourra prétendre à réclamer des droits d’auteur. Quoi qu’il en soit, encore faut-il que le délai de prescription, qui est de cinq ans, ne soit pas dépassé.