Panayotis Pascot est apparu lundi soir sur la scène du Théâtre Antoine (Paris 10e) sous les applaudissements. Il n’était pas là pour jouer un spectacle mais pour lire des extraits de son livre La prochaine fois que tu mordras la poussière (éditions Stock), véritable phénomène de la rentrée littéraire. Depuis sa sortie le 23 août, quelque 70.000 exemplaires ont déjà trouvé preneur.

« Ici, c’est la folie furieuse !, nous confirme Nicolas Wanstok, gérant de la librairie parisienne Les Mots à la bouche. On en vend une cinquantaine par semaine. C’est impressionnant, parce que c’est très rare et ça dure : l’engouement reste constant. » Même constat chez Mollat à Bordeaux : « C’est de loin la meilleure vente. On savait que ça allait marcher, parce que Panayotis Pascot a son public, mais, à ce point, c’est une belle surprise », nous glisse Lucie Leroy, en charge du rayon littérature où le livre est couvert d’éloges : « beau, honnête, assez brut, une belle plume ».

« Quand on l’écoute, ça touche »

En septembre, la librairie bordelaise a accueilli l’auteur pour une rencontre avec les lecteurs. « Il y avait 280 personnes dans la salle, certaines étaient debout. On a dû refuser du monde, raconte la libraire. Ce sont surtout des 20 à 30 ans qui se sont déplacés, mais j’ai eu affaire à des lecteurs plus âgés, autour de 50 ou 60 ans, intrigués par ses apparitions à la télé. Quand on l’écoute, ça touche. »

Les quelque 800 places, gratuites, pour la lecture au théâtre Antoine de ce lundi sont parties en trois minutes. Dans la salle ce soir-là, la moyenne d’âge est jeune, confirmant que l’ex-chroniqueur du Petit journal de Canal + et de Quotidien sur TMC parle énormément à sa génération. Melody, étudiante de 24 ans, est venue en « fan », conquise par son spectacle Presque, désormais visible sur Netflix. Cette lectrice « occasionnelle » n’a pas encore lu La prochaine fois que tu mordras la poussière. « Mais je sais de quoi ça parle, de ses vulnérabilités, de ce qu’il dévoile sur lui. Il parle de sujets profonds avec humour. »

Au fil des pages, Panayotis Pascot, s’épanche notamment sur son rapport compliqué avec son père, qu’il cherche à « tuer » symboliquement, sur la dépression et sur la manière dont il a fini par accepter son homosexualité. Il en a entamé la rédaction en 2019 et n’envisageait pas de le publier. « Pendant longtemps, je me suis dit que ce texte était pour moi, pour qu’il m’aide à comprendre des choses. La forme littéraire est venue après », explique l’écrivain de 25 ans lors de la séance d’échange avec le public.

« Mais pourquoi tu fais des trucs comme ça ? »

« Le jour de la parution du livre, je me suis réveillé avec la sensation d’avoir fait une connerie », raconte-t-il, ajoutant qu’avant même de monter sur scène pour cette lecture publique - un exercice auquel il ne s’était jamais prêté jusque-là - il a été saisi par l’appréhension. « Je me suis détesté et je me suis demandé : "Mais pourquoi tu fais des trucs comme ça ?" »

La confidence amuse la salle, conquise d’avance. « Il est extrêmement humble, salue Maxence, un comédien de 32 ans. Je trouve cela incroyable, surtout à une époque où les réseaux sociaux encouragent les faux-semblants et où on oublie l’humain. Il ose parler de dépression, de sexualité, il faut beaucoup de courage. Il écrit et parle extrêmement bien. Il a une belle simplicité. »

Robin, banquier de 29 ans, a quant à lui dévoré le livre. « On ne s’attend pas du tout à lire ce qu’on y lit. Il expose ses idées sans filtre, ce n’est pas édulcoré », applaudit-il. « D’un point de vue communautaire, ça fait du bien d’entendre le coming-out d’un mec de 25 ans, nous déclarait la semaine passée le gérant des Mots à la bouche, librairie spécialisée dans les thèmes LGBT. Il est surprenant qu’un jeune homme de cet âge et de ce milieu ait maille à partir avec les injonctions à la virilité. »

« Il y a des inventions, des traits que j’ai grossis ou amoindris »

Panayotis Pascot constate que la plupart des médias présentent son opus comme un « témoignage ». Lui, formule les choses autrement : « C’est un récit autofictionnel. Il y a de la distance, des inventions, des traits que j’ai grossis ou amoindris, il y a un vrai travail littéraire. Je pense que c’est un livre sur un gamin qui essaie de se chercher, sur une quête de soi, sur la quête de l’intimité. »

Nicolas Wanstok rappelle qu’il y a « une longue tradition » d’autofiction « dans une grosse partie de la production littéraire gay française ». Et de citer Jean Genet, ou, plus proches de nous, Mathieu Simonet, Mathieu Riboulet, Arthur Dreyfus et, sans doute les deux plus grandes figures dans ce domaine : Hervé Guibert et Guillaume Dustan. On demande à Panayotis Pascot si ces deux derniers noms ont un écho particulier dans son panthéon de romanciers. « J’ai lu un peu Dustan, mais pas Guibert, répond-il. Tout le monde me dit qu’il faut que je les lise, mais ce ne sont pas des auteurs que j’ai portés en moi. » Ses influences à lui, sa « boussole », selon le mot qu’il emploie pour les désigner, ce sont surtout Constance Debré, Annie Ernaux et Emmanuel Carrère.

Une éventuelle adaptation au cinéma

Panayotis Pascot ne s’imagine pas forcément rejoindre le contingent des écrivains. Il s’est lancé dans l’écriture d’un nouveau spectacle, mais ne projette pas de nouveau livre. Il pense plutôt s’épanouir en tant que réalisateur. D’ailleurs, l’idée d’adapter La prochaine fois que tu mordras la poussière pour l’écran lui trotte dans un coin de la tête. Il ne garantit pas que cela se concrétisera. « J’y travaille, mais c’est un livre particulier, avec des histoires qui partent dans tous les sens et qu’il faudrait rassembler en un scénario d’une heure trente… »

Ce qui est sûr, c’est que le vingtenaire n’est pas grisé par ce succès. Il assure ne pas scruter les chiffres de vente et on le croit. « Etre lu, c’est très étrange, estime-t-il. Se dire que quoi qu’il se passe, ça ne m’appartient plus, que le territoire que j’ai mis quatre ans à dompter est visité. » Pour qualifier ce sentiment, il y a un mot au double sens et dont Panayotis Pascot embrasse les deux définitions : drôle.