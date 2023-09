De « bye bye bye » à « back back back ». Quinze ans après sa séparation, le célèbre groupe NSYNC fait son grand retour avec le titre Better place, tiré de la bande originale du film Les Trolls 3. Justin Timberlake, Lance Bass, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone et JC Chasez n’ont pas pris une ride (ou presque) et ont fait une apparition publique remarquée aux derniers MTV Vidéo Music Awards.

Depuis les années 1990, de nombreux boys band et girls band ont marqué le paysage musical : L5, One Direction, Spice Girls, Destiny’s child, Sexion d’assaut… Certains ont disparu plus tôt que d’autres. Des comebacks ont été tentés, avec plus ou moins de succès. Ils font pourtant toujours autant rêver nos lecteurs, qui animent leurs soirées karaoké au rythme de leur musique.

« On peut être fan des ''petits nouveaux'' autant que des anciennes bandes, mais bien évidemment, on aura toujours une petite préférence pour ceux qui ont fait notre adolescence », avoue Rosa, qui rêve secrètement d’un retour des One Direction. « Ce serait le come-back de l’année, sachant que les ''directioners'' sont toujours autant nombreux et n’attendent que ça. Mais il faudrait que ça se fasse dans de meilleures conditions, avec une nouvelle direction, et qu’ils soient bien entourés. » Dans la team boys band, Sabrina rêve d’une reformation de Boyzone. « J’ai toujours voulu les voir en concert mais je n’ai jamais trouvé l’occasion », déplore-t-elle.

« C’était frais et puissant »

De son côté, Marine regrette les Destiny’s Child et aimerait revoir Beyoncé à cette époque où elle était encore « une reine en voie d’accession au trône ». « Ce trio a toujours été novateur, sans tomber dans la facilité. C’était frais et puissant, la quintessence du ''girl power''. » Un groupe qui a également « marqué (l) a vie de jeune adulte » de François.

The Clash, Les Négresses vertes… Howard a depuis longtemps abandonné l’idée de voir ses groupes préférés se reformer puisqu’un ou plusieurs de leurs membres sont décédés. « Alors, je suggère Mano Negra. Je les ai vus faire un rappel à un concert de Joe Strummer, ils étaient éblouissants. »