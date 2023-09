La comédienne Catherine Lachens, figure des comédies des années 70-80, vue aussi dans Gazon maudit et la série à succès Scènes de ménage, est décédée à l’âge de 78 ans, a annoncé son entourage à l’AFP.

Elle est décédée ce mercredi d’un cancer « contre lequel elle luttait depuis quelques mois, dans un hôpital parisien », a précisé cette source.

Une gouaille célèbre

Actrice à la carrière prolifique, Catherine Lachens a tourné pour Georges Lautner, Yves Boisset, Jacques Deray dans les années 70-80 où elle se fait remarquer par sa gouaille.

Elle a été vue notamment dans Flic ou voyou, Je suis timide mais je me soigne et a aussi mené une carrière au théâtre, alternant classiques et pièces contemporaines.

Plus rare à l’écran à partir des années 90, elle a ravi le public dans Gazon maudit, puis Les Bidochon. Plus récemment, elle a fait une apparition dans la série Scènes de ménage.