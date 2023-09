« Tout Nice vivra aux couleurs de l’Eurovision junior, et pas seulement le jour J ». Ville hôte du 21e concours ouvert aux enfants de 9 à 14 ans, qui sera retransmis dans seize pays de l’union européenne le dimanche 26 novembre, la capitale azuréenne a prévu de se mettra au diapason de la manifestation, promet Christian Estrosi. « Nous lancerons les illuminations de Noël avec un peu d’avance, l’événement s’affichera sur les tramways et partout dans la ville. Nous organiserons également un concours de chant », a dévoilé le maire, ce mercredi à l’occasion de l’annonce du nom de la candidate qui représentera la France.

Allumés à partir du 1er décembre en 2022, les décors installés par la municipalité à l’occasion des fêtes de fin d’année devraient s’éclairer avec une semaine d’avance cette année. Et en plus d’autres animations qui seront programmées dans la ville, à l’occasion de la finale du concours, le 26 novembre, mais aussi la veille pour des répétitions ouvertes au public, et les jours précédents, les talents locaux seront mis à contribution.

Pour les interprètes et les compositeurs de 16 à 24 ans

Un concours, organisé avec le centre local Europe Direct, l’un des 49 espaces d’information de la communauté européenne en France, est organisé à destination des plus jeunes. Deux catégories sont proposées : interprètes et/ou compositeurs de 9 à 15 ans et interprètes et/ou compositeurs de 16 à 24 ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 octobre 2023 (par mail à europedirect@nicecotedazur.org). Des places pour la finale de l’Eurovision junior, y compris en coulisses, seront notamment à gagner.

Choisie par la délégation française après la victoire de Lisandro l’an dernier, la ville, habituée des grands shows télé, compte sur ce nouveau coup de projecteur pour « rayonner auprès des 35 millions de téléspectateurs attendus dans toute l’Europe », se réjouit Christian Estrosi. « Au cœur du show, Nice sera mise en lumière dans la présentation des délégations en vidéo », rappelle-t-il, comptant aussi sur « plus de 5.000 nuitées » dans « une période habituellement plus calme pour nos hôteliers et nos restaurateurs ».