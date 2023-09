« Environ 2.000 » objets ont été volés dans les collections du British Museum ces dernières années. Et le célèbre musée britannique a bien l’intention de remettre la main dessus. L’institution culturelle a ainsi publié mardi sur Internet des photos d’objets ressemblant à certaines des centaines de pièces volées dans ses collections et a lancé un appel au public pour l’aider à les retrouver.

Les pièces volées sont de petits objets non exposés et qui étaient conservés dans les réserves du musée. La « grande majorité » faisait partie du département de la Grèce et de Rome, indique le British Museum. Ce sont essentiellement des bijoux, des pierres semi-précieuses et de la verrerie, mais, sur les conseils d’experts, le musée ne les identifie et ne les décrit pas précisément.

Un licenciement et une démission mi-août

Pour les retrouver, l’institution a mis en ligne mardi des photos d’objets similaires, toujours présents dans ses collections, comme par exemple un bracelet en or, une bague gravée ou encore un collier orné de fermoirs en forme de têtes de lion. Et il demande à toute personne qui « pense être ou avoir été en possession d’objets appartenant au British Museum, ou qui détiendrait toute information » susceptible de l’aider, de contacter l’institution.

Jusqu’à présent, « 60 objets ont été récupérés, et 300 autres identifiés et devraient être restitués sous peu », a précisé le musée dans un communiqué. Il indique aussi avoir inscrit les objets volés sur le Registre des œuvres d’art perdues, une base de données internationale utilisée par les personnes travaillant dans le milieu de l’art, les collectionneurs, les assureurs, ou encore les forces de police.

L’institution avait indiqué mi-août avoir renvoyé un employé tandis que la police de Londres a précisé avoir interrogé un homme, sans le nommer, mais n’avoir lancé aucune poursuite en l’état. Le directeur avait, de son côté, annoncé sa démission immédiate compte tenu de la situation embarrassante.