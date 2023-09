Ils vont ont fait chanter à tue-tête dans les années 2000. Bye bye bye est un élément indispensable de vos soirées karaoké. Quinze ans après sa séparation, le boys band NSYNC est de retour avec le morceaux Better place, tout droit sorti de la bande originale du film Les Trolls 3. Justin Timberlake, Lance Bass, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone et JC Chasez n’ont pas pris une ride (ou presque) et ont fait un retour public remarqué aux derniers MTV Vidéo Music Awards.

L5, One direction, Spice Girls, Destiny’s child… Vous aimeriez voir d’autres groupes de votre adolescence se reformer ? Si oui, lesquels ? Le retour des NSYNC vous rappelle de bons souvenirs ? Ou au contraire, vous pensez qu’ils devraient laisser leur place aux petits nouveaux ? Répondez-nous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article.