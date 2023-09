A Los Angeles, c’est le grand soulagement. Après cinq mois d’impasse, le syndicat des scénaristes a annoncé dimanche soir la conclusion d’un accord de principe avec les studios sur une revalorisation des salaires, qui devrait permettre de mettre fin l’une des plus longues grèves de l’histoire d’Hollywood dans les prochains jours. Mais si l’activité va reprendre dans les « writing room », et que les talk-shows du soir pourraient revenir dans la semaine, le tournage des films et des séries va rester perturbé par la grève des acteurs.

Après 146 jours de grève, c'est le grand calme devant les studios de Sony et d'Amazon à LA pour deux raisons:

- manif ("picketing") des scénaristes suspendue après l'accord de principe (mais la grève continue jusqu'à la ratification)

- pas de manif des acteurs pour Yom Kippour pic.twitter.com/17n7Bk2bQ5 — Philippe Berry (@ptiberry) September 25, 2023



La grève des scénaristes est-elle terminée ?

Pas complètement. L’accord de principe annoncé par la Writers Guild of America (WGA) doit encore être finalisé par écrit, puis ratifié par les 11.500 membres du syndicat dans les prochains jours. Un vote pourrait même intervenir dès mardi. En attendant, la WGA a annoncé suspendre les manifestations officielles devant les studios hollywoodiens mais encouragé ses membres à continuer de soutenir à titre personnel le mouvement des acteurs.

Quelles avancées les scénaristes ont-ils obtenues ?

Les détails n’ont pas encore été annoncés. Un syndicaliste explique à 20 Minutes que personne n’est autorisé à parler tant que l’accord n’a pas été finalisé. La WGA a évoqué un accord « exceptionnel » et des « gains significatifs » sur les rémunérations. Le syndicat réclamait également des garde-fous sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour écrire des scénarios.

Quels programmes vont revenir en premier ?

Stephen Colbert, Jimmy Kimmel ou encore Jimmy Fallon… Les talk-shows du soir (« late night television ») devraient pouvoir reprendre l’antenne dans la semaine. Les scénaristes travaillent en effet en rythme quotidien, et les animateurs ne dépendent pas de la convention collective du syndicat des acteurs SAG-AFTRA.

La grève des acteurs va-t-elle bientôt se terminer ?

Les deux mouvements sont séparés, et rien n’indique qu’un dénouement soit proche pour les acteurs, en grève depuis le 14 juillet. Cela signifie que la plupart des films et des séries télé ne pourront pas reprendre leur tournage pour l’instant. Si les demandes sont similaires, on compte 160.000 membres du syndicat SAG-AFTRA, contre 11.500 pour les scénaristes.

Quel impact la double grève a-t-elle eu ?

Selon les estimations, l’économie de la Californie a déjà perdu cinq milliards de dollars. Des séries à succès de HBO ont été reportées à 2025, comme les nouvelles saisons d’Euphoria, House of Dragon ou The White Lotus. Chez Netflix, Stranger Things et Emily in Paris n’ont plus de date. Au cinéma, des films déjà terminés, comme le 2e volet de Dune, ont été décalés de plusieurs mois, car la grève empêche les acteurs de faire de la promo. Des blockbusters dont le tournage n’avait pas encore commencé ont été décalés d’un an, notamment Avatar 3 (décembre 2025) ou Avengers : The Kang Dynasty (2026).