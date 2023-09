Leur dernier passage à Nantes remonte à 2014. A partir de vendredi et tout le week-end, la compagnie de théâtre de rue Royal de Luxe et ses Géants reviennent pour un nouveau spectacle, entièrement gratuit, dans la Cité des ducs et à Saint-Herblain. Malgré une habituelle dose de mystère, voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la fête.

Deux chiens superstars

Ne cherchez pas la Grand-mère ou la petite Géante. Cette fois, les stars du spectacle, déjà joué à Anvers (Belgique) en avant-première, seront deux chiens. L’un est déjà connu des Nantais puisqu’il s’agit d’El Xolo (prononcez cholo), ce canidé mexicain majestueux et rapide déjà aperçu dans les rues lors d’un précédent show. Le Bull Machin, un énorme bouledogue anglais aux yeux bleus perçants (né à Villeurbanne en 2022), se trouvera face à lui. Tous les deux vivront leur vie chacun de leur côté, au milieu des immeubles, avant de se livrer à une « course spectaculaire », accompagnés d’une cinquantaine de Liliputiens.

Un spectacle sur trois jours

Avant le grand sprint final, place de la Petite-Hollande, les habitants pourront donc apercevoir les deux chiens se réveiller, remuer la queue, s’entraîner, se renifler, puis « humer l’asphalte comme deux conquérants prêts à courir après leurs rêves les plus fous ». Le spectacle démarrera donc quartier Bellevue le vendredi, que la compagnie Royal de Luxe a été chargée d’animer pendant plusieurs années, grâce à des apparitions récurrentes et toujours remarquées d’un personnage nommé Monsieur Bourgogne. Samedi, les animaux se rejoindront en centre-ville de Nantes avec, en point d’orgue, le dimanche « cette course unique de plus 1 km » qui sera ponctuée « de nombreuses difficultés, dont un virage dangereux pour corser le tout ! » Un os de dinosaure sera remis au vainqueur. Mais lequel remportera cette épreuve ?

Où et quand voir les parades ?

Royal de Luxe vient de communiquer sur les parcours et les horaires des parades. Le vendredi, les deux mascottes seront visibles à Bellevue entre 9h30 et 12h15 puis entre 15h et 18h30. Le samedi, rendez-vous à Nantes vers 10h place du Cirque ou au Miroir d’eau, pour le réveil des chiens, qui déambuleront toute la journée sur un large secteur (entre Graslin, Talensac, et le château des ducs) avec un parcours commun le matin cours des 50-Otages. A 15h30, ils iront faire un tour sur l’île de Nantes avant de se retrouver pour la pesée place de la Petite-Hollande, vers 18h15. Ils se remettront en action le dimanche matin (10h30) pour se dégourdir les pattes avant de se livrer à la fameuse grande course, place de la Petite-Hollande à partir de 15 heures.

Attention, les chiens seront plus petits que les Géants des spectacles précédents (près de 3 mètres de haut contre plus de 7 mètres). Mieux vaut donc trouver une bonne place pour profiter au mieux, d’autant que des dizaines de milliers de personnes sont attendues. Veillez aussi à laisser la voiture au garage puisque de très grosses restrictions de circulation et de stationnement ont d’ores et déjà été annoncées.

Quel sera votre chien préféré ?

Avant de les voir en vrai, voici quelques infos sur chacun des toutous, pour déjà déterminer lequel sera votre préféré. Composé d’acier léger et d’alliages, avec une peau noire en papier mâché, le Xolo pèse 218 kg et mesure 3,50 m en comptant la queue. Sa course est décrite comme « vive et légère » et peut aller jusqu’à 18 km/h. Le public pourrait le voir s’adonner à une séance de manucure à la meuleuse, ou, quand il est d’humeur joueuse, s’amuser avec un scooter ! Le Bull Machin, qui bave et tire la langue, est bien plus lourd (877 kg !) et court de fait un peu moins vite. Le molosse aime dormir sur un monticule de pneus et ne dit jamais non à une pause cigare.