Adèle et Trésor se sont aimés. Puis séparés. Cela ne les a pas empêchés de travailler ensemble sur un podcast à succès dans lequel elle raconte le choc de la rupture. Arthur, mathématicien un peu dans la lune, s’éprend d’Adèle. Le coup de foudre est réciproque. Il va devoir en parler à sa femme…

Irrésistible, nouvelle série française mise en ligne ce mercredi sur Disney+, réactualise la carte du tendre en six épisodes de 26 minutes. « C’est très moderne. Clémence Madeleine-Perdrillat a réussi à créer une comédie romantique en renversant tous les codes. Dès les douze premières minutes, les deux personnages principaux ont assouvi leur désir charnel. Ils passent deux jours et deux nuits d’amour ensemble. La question, c’est : qu’est-ce qu’on fait après ? », expose Camélia Jordan, qui incarne l’héroïne de la série et que 20 Minutes a croisée mercredi dernier au Festival de la fiction de La Rochelle (Charente-Maritime).

« Que l’épouse du héros ne soit pas une harpie »

Les obstacles à l’épanouissement sentimental des deux tourtereaux ne sont pas là où on les attend. Si la situation amoureuse d’Adèle et Arthur est « compliquée », c’est surtout parce que la jeune femme souffre de crises de panique à chaque fois que l’élu de son cœur déboule dans les parages. « Cela faisait longtemps que j’avais envie de signer une comédie romantique. En sortant de l’écriture de la saison 2 de En Thérapie, qui était particulièrement dense, c’était le moment », confie Clémence Madeleine-Perdrillat.

La créatrice et directrice artistique d’Irrésistible poursuit : « Il y a des codes très balisés dans la comédie romantique : la rencontre, le premier baiser, la course sous la pluie… J’ai tenu à jouer avec ça. Je voulais aussi inverser des dynamiques. L’homme est marié, mais ce n’est pas tant un problème que ça. Le souci, c’est le syndrome de stress post-traumatique amoureux qu’elle ressent elle. Il était aussi important que l’épouse du héros ne soit pas une harpie et il me tenait à cœur d’avoir des scènes où les femmes se soutiennent, en sachant qu’elles n’ont rien à se reprocher l’une l’autre. »

« Pas une affaire de morale mais de tendresse »

« Le premier rapport sexuel filmé, c’est un cunnilingus, je n’ai jamais vu ça, reprend Camélia Jordana. De même, je n’avais jamais vu une comédie romantique avec une femme au milieu de plein d’histoires d’amour et qui se demande : "Qu’est-ce que je fais aujourd’hui ?" », où l’amante dit : "Reste avec ta femme !". Alors que c’est la vérité, c’est ce qui se passe dans la vie. Des amies hétéros m’expliquaient que, quand elles étaient avec des mecs, ils lui disaient : "Je ne veux pas plus", et elles répondaient : "Mais tu n’as pas besoin de le préciser, je ne t’ai rien demandé !" »

Une telle liberté de mœurs sur une plateforme comme Disney+ peut paraître surprenante - et cela contribuera sans nul doute à renforcer auprès du public international la réputation frivole des Françaises et Français et leur goût du marivaudage. « Disney est en train de casser son carcan et a envie d’aller vers des personnages authentiques, affirme Clémence Madeleine-Perdrillat. Ce qui était clair dès le départ, c’est que je ne voulais pas de cynisme. On était d’accord que ce ne serait pas une affaire de morale mais de tendresse entre les personnages. »

« Ce n’est pas parce que c’est léger que c’est moins important »

« On a beaucoup parlé de ça, en évoquant les comédies anglaises où tout est joué très premier degré, c’est primordial, témoigne Théo Navarro-Mussy, l’interprète d’Arthur. Ce n’est pas parce que c’est léger que c’est moins important. »

D’ailleurs, la série aborde la question de la santé mentale. « Aujourd’hui, en France, l’amour, les émotions, les sentiments sont perçus comme féminins, déplore Camélia Jordana. Irrésistible montre qu’on a tort de penser cela et qu’il est important de verbaliser ce que l’on ressent. Clémence voulait produire une fiction dont on se souvienne et j’espère que le public gardera ça en mémoire. »

« C’est avant tout une série sur le deuil impossible des histoires qui nous ont marquées, résume la créatrice de cette fiction. La société nous enjoint à passer à autre chose, à ne pas garder le lien avec des amours passées. Je pense le contraire, cela n’a pas de sens de les faire sortir de nos vies. Il peut y avoir de l’écoute et de la bienveillance. » En parlant aussi bien d’amour que d’amitié, Irrésistible s’avère… irrésistible.