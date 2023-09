Pour ses 400 ans, le château de Versailles se paye… un musée. Ou plus exactement un lifting de sa Galerie d’histoire. Le visiteur y découvre l’histoire du château depuis sa naissance. Mais ça veut dire quoi exactement la naissance d’un château comme celui de Versailles ? « On a gardé l’année 1963 mais il n’y a pas de date exacte précise, confesse Laurent Salomé, directeur du musée et commissaire de la galerie de l’Histoire du Château. Un château n’est pas comme un bébé qui naît. On a pris la date de lancement des travaux, trouvée dans une lettre de Louis 13. Mais on aurait aussi pu prendre la date de la première nuit que le roi passe au château, au printemps 1624. »

Mais peut-on déjà parler d’un château ? Tout le monde connaît l’histoire. C’est en réalité Louis 14 qui a la volonté de créer une gigantesque demeure royale, à Versailles, sur le site d’un « relais de chasse » de son grand-père Louis 13. « Le terme de "relais de chasse" est un peu faible. Sous Louis 13, c’est quand même déjà un château, une bâtisse assez imposante. Un visiteur de notre époque appellerait ça un château, c’est sûr. » Par ailleurs, la date de naissance du château de Versailles aurait pu être celle du lancement des travaux d’agrandissement de Louis 14 si celui-ci n’avait pas pris soin de conserver la quasi-intégralité du château antérieur.

Un château, des châteaux

« La cour actuelle, et la partie centrale, étaient déjà là, identique dans leur forme, sous Louis 13, explique Laurent Salomé. L’actuelle cour de marbre est la réminiscence de la cour du premier château… Louis 14 fait de Versailles sa demeure royale, et en bouleverse les dimensions, mais le cœur du château est déjà là quand il lance les travaux. »

Toutes ses informations sont données dans la Galerie d’histoire du château de Versailles, rénovée et rouverte à l’occasion des Journées du patrimoine et des 400 ans du château. Outre l’architecture, une autre dimension historique du château est mise en avant : les arts. Le château de Versailles a bien sûr changé de fonction au gré de son histoire mais une de ses missions vieille de (presque) 400 ans, aura été la promotion des arts.

Restauration à la carte

« Louis 14 a convoqué toutes sortes d’artistes pour embellir et faire vivre Versailles. De nos jours, il s’agit surtout du spectacle vivant parce que nous n’oserions pas faire comme les propriétaires royaux qui détruisaient des parties entières pour les reconstruire au goût du jour. » L’une des seules interventions pérennes artistiques et contemporaines reste le bosquet créé par Jean-Michel Othoniel. Une très belle exception qui confirme la règle : restauration, oui, transformation, non.

« La restauration, dans le cas d’un château qui a 400 ans, ça ne coule pas de source, explique néanmoins Laurent Salomé. Quel état, de quelle époque, doit-on privilégier ? » Une des doctrines aura été de restaurer en l’état de 1789, dernier état connu de l’Ancien régime. Mais plus récemment, des parties du château ont été restaurées selon les décors de Louis 14, ou de la Restauration précisément. « On a aussi redécouvert des poutres peintes datant de l’état Louis 13, explique Laurent Salomé. L’histoire du château est très complexe et le château que l’on visite aujourd’hui n’a jamais existé en l’état, à aucune époque. » Ce patchwork d’époque, aux subtilités invisibles à l’immense majorité des visiteurs, est l’héritage de 400 ans d’histoire mouvementée.

Une vision du cosmos

« Par exemple, il y a un lit de l’époque de Louis Philippe, qui avait réalisé des transformations radicales et des réaménagements qui ont complètement disparu aujourd’hui. Ce lit, il l’avait fait à la mode Louis 14. Du moins ce qu’on pensait être du style Louis 14 à l’époque. Plus tard, nous avons enlevé ce lit que nous avons remplacé par une copie plus crédible historiquement d’un lit d’époque Louis 14. Et le lit de Louis Philippe est désormais dans le salon de Mercure. »

Vous avez du mal à suivre ? C’est normal. Mais avec tous ses bouleversements historiques et stylistiques, le château de Versailles est-il encore le château de Versailles ? S’il est né en 1623, n’est-il pas mort depuis longtemps ? « Pas du tout, tranche Laurent Salomé. Au-delà du rôle de prestige national qu’il exerce depuis Louis 14 jusqu’à aujourd’hui, je crois que ce château, dans sa conception, notamment par ses jardins, son ordonnancement, son plan, les déambulations qu’il permet, les gestes symboliques qui y sont disséminées partout, propose une vision du monde. Le château de Versailles offre une cosmogonie qui a toujours fasciné et fascine encore. » On en reparle dans 400 ans.