Il n’y aura pas de Z Event en 2023, a annoncé Zerator, son créateur, mercredi soir, sur Twitch. L’événement caritatif, qui avait permis en 2022 de récolter plus de 10 millions d’euros pour des associations environnementales, fait « une petite année de pause ».

« On est en train de bosser sur le futur du Z Event. On a beaucoup de réunions, régulières, avec Dach [le co-créateur du marathon], mais aussi avec d’autres gens, a indiqué le streameur. Ça avance. Le Z Event continuera d’exister. Continue d’exister. »

« Une nouvelle formule » en 2024

Zerator et son équipe souhaitaient « une année de pause ». « Après le Z Event absolument explosif que l’on a eu en 2022, et le dernier de ce genre, je pense que c’est bien de faire une petite année de pause, pour qu’il puisse revenir, a confié le streameur. Ça nous permet de mieux recentrer l’événement sur ce que l’on veut le faire devenir. Et je ne regrette pas du tout cette décision. » Le Montpelliérain a assuré, toutefois, que l’événement reviendrait fort « très probablement en 2024, dans une nouvelle formule ».

Depuis 2017, le Z Event réunit des dizaines de streameurs, à Montpellier (Hérault), pour tenter de récolter des fonds pour des associations. L’année dernière, à l’issue d’une édition record, Zerator avait annoncé que l’événement allait se recentrer sur une formule à une échelle plus humaine, sans préciser, toutefois, les contours de ce nouveau Z Event.