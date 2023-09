Tout est parti de la proposition de l’un de ses suiveurs. « Un fan m’a demandé si je pouvais interpréter un texte qu’il avait écrit pour moi. J’ai relevé le challenge avec grand plaisir. J’ai laissé le deuxième couplet ouvert pour un feat (une collaboration) », a commenté Booba sur les réseaux sociaux.

Le rappeur va donc sortir un nouveau morceau, intitulé A la fin, avec la participation active de l’un de ses supporteurs. Les fans de l’artiste disposent d’une semaine pour enregistrer une prestation et l’envoyer à leur idole par e-mail (deuxiemecoupletkopp@gmail.com). A la fin du concours et après une écoute attentive des couplets, B2O choisira parmi ses « pirates » (nom donné à ses fans) la proposition la plus solide pour l’intégrer au morceau.

Un autre grand nom du rap français, PLK, a sorti un projet avec ses fans

Depuis la sortie de son dixième album solo en 2021 nommé Ultra, le rappeur avait annoncé son intention de ne plus sortir de projets. Depuis, il sort de temps en temps des compositions isolées et s’attelle à développer d’autres talents de son écurie.

Un autre rappeur français, PLK, a aussi collaboré avec ses fans en janvier dernier. Via un système d’enchères, il a sélectionné toute une équipe de supporteurs en vue de réaliser un projet complet. A sa sortie en avril, après de multiples réunions de travail, l’équipe d’aficionados a même pu toucher des droits sur l’EP.